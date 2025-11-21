全台首例 無人機闖監獄空投違禁品

花蓮監獄發生全台首例用無人機空投違禁品的案例，現場找到兩顆排球，球內藏著違禁品威士忌跟檳榔。

（花蓮縣警局提供／中央社）

本報綜合報導

花蓮監獄發生全台首起無人機空投違禁品事件。花蓮監獄員工日前巡邏發現有無人機飛進監所空投兩顆排球，裡面竟藏著威士忌跟檳榔。獄方隨即調包、埋伏，隔日成功逮到前來接應的陳姓受刑人，並循線查獲操控無人機的二十九歲羅姓男子到案，依違反民航法規移請裁罰。

花蓮監獄二十一日說明，九月十四日晚間人員巡邏時，看到有無人機從上方經過，投擲兩顆物品，立即通報戒護科，當場封鎖籃球場，在現場找到兩顆排球。

廣告 廣告

獄方表示，兩顆排球有縫合痕跡，打開一看裡面有四瓶寶特瓶裝的威士忌和六包檳榔，是台灣首例以無人機空投違禁品到矯正機關的案例。

獄方表示，因隔天是受刑人每月一次的運動日，研判受刑人會利用運動日機會「取貨」，於是調包放有違禁品的排球，改放「誘餌球」，果然等到陳姓受刑人去拿排球，立即通報花蓮刑大偵辦。

花蓮刑大偵三隊獲報成立專案小組，調閱監獄附近監視器，掌握十四日晚間有車子闖入周圍管制步道，循線逮捕二十九歲羅姓嫌犯，起獲無人機等證物。

花蓮監獄員工日前巡邏時發現有無人機飛進監所空投兩顆排球，球內竟暗藏著威士忌跟檳榔，警方循線查獲羅姓男子到案，依違反民航法規移請裁罰。（花蓮縣警局提供／中央社）

羅嫌坦承，這台無人機是他花六萬元組裝的，受到陳姓受刑人所託，用無人機空投違禁品進監獄。

警方表示，羅男駕車闖入監所周邊管制步道，依刑法侵入住居罪嫌送辦，且監獄周圍是民航局公告禁航區，已移請民航局及花蓮縣府裁罰，依民航法可處三十萬元以上、一百五十萬元以下罰鍰。