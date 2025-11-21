全台首例！無人機闖花蓮監獄 「空投排球」藏威士忌、檳榔

全台首例，花蓮監獄9月竟出現「無人機」飛越圍牆空投違禁品，經警方調查發現，原來是受刑人與外頭接應嫌犯串通合作，空投藏有威士忌、檳榔的「排球」，自以為神不知鬼不覺，沒想到當場被監所人員識破，因此將排球掉包、引蛇出洞，也順利逮到涉案的陳姓受刑人。

9月14日深夜，花蓮監獄運動場內突然有兩顆排球「空降」，滾進籃球場中央，監所人員見狀上前查看，發現排球外觀明顯被動過手腳，切開後查獲裡面塞了4瓶塑膠罐威士忌、6包檳榔，皆屬違禁品。

花蓮監獄籃球場深夜突然有兩顆排球「空降」。圖／台視新聞

由於隔天正好是受刑人一個月一次的放風運動時段，監所研判嫌犯應該是藉機行動，因此決定不打草驚蛇，立刻把排球掉包，當成「誘餌」放回原處，等待受刑人上鉤。

果真在9月15號，獄警當場抓到策劃空投的陳姓受刑人，第一時間也通報花蓮刑大介入。經過追查，警方10月15號在花蓮市逮捕操作無人機的29歲羅姓男子，他也坦承是受陳姓受刑人所託，加上自己平常就愛玩空拍機，所以想到「空投」這招，把價值6萬的自組無人機當成走私工具。

而監獄周邊屬禁航區，羅姓男子恐將挨民航局及縣府30萬到150萬的重罰。這起全台首例「無人機監獄空投案」，也在花蓮監獄與警方合作下順利破案。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

※犯罪行為，請勿模仿

花蓮／鄭艮祐 責任編輯／洪季謙

