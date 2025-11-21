全台首例！無人機「夜闖花蓮監獄」 空投威士忌與檳榔想偷渡給受刑人

近日，花蓮監獄發生全台首例「無人機偷渡違禁品」的事件。有受刑人友人趁著監獄運動日前，將威士忌、檳榔裝在排球內，投擲進監獄籃球場，想等待受刑人次日「取件」。（圖／報系資料照）

近日，花蓮監獄發生全台首例「無人機偷渡違禁品」的事件。有受刑人友人趁著監獄運動日前，將威士忌、檳榔裝在排球內，投擲進監獄籃球場，想等待受刑人次日「取件」。這場「空投任務」被監所人員逮個正著後，監所人員事後循線找到犯案人士。由於監獄周邊屬禁航區域，「寄件人」與「收件人」最高恐將面臨150萬元裁罰。

今年9月14日晚間10時許，花蓮監獄監所人員於夜間巡邏時，發現一輛可疑車輛停在監獄圍欄外，遂通報中央監控中心值班人員加強監控。值班人員則發現，一架無人機竟兩度飛入監所籃球場上空，空投2顆排球進入籃球場，立刻派員前往檢視，赫然發現排球表面有粗糙縫合痕跡。經過割破後，發現裡面裝著4瓶塑膠瓶裝威士忌及6包檳榔。

由於隔日是受刑人前往球場運動的日子，監所人員研判有受刑人以不明方式通知獄外人士要求提供嗜好品。為了找出涉事受刑人，監所人員將計就計，將2個掉包過的排球放在原處，隔日果然順利逮捕前來「取件」的陳姓受刑人。

事後，監獄向花蓮刑大報案，又透過監視器掌握車主身分，最終於10月15日在花蓮市逮捕羅姓嫌犯。羅男坦承受陳姓受刑人委託，以空投方式協助偷渡違禁品進入花蓮監獄。警方在現場查獲無人機1台、遙控器1具及電池1顆等證物。

據了解，這起全台首宗無人機空投事件，引起法務部震驚。萬一沒有加強防範，不肖之徒將武器或是毒品、手機等重大違禁品利用無人機空投入監所，後果不堪設想。此外，由於監獄周圍屬於禁航區，該案件依違反民航法規，移請民航局跟縣府裁罰30萬元以上，150萬元以下。

