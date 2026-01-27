全台首例 空拍機投毒報復 農場動物暴斃

宜蘭縣驚傳全台首宗「空拍機投毒」動物虐殺案，三星鄉1名王姓農場負責人，疑因不滿員工跳槽冬山鄉某農場，竟三度操控空拍機，將摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒空投至冬山鄉該農場，造成羊駝、梅花鹿與侏儒山羊死亡，案經宜蘭地檢署偵結依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男，並建請法院從重量刑。

起訴指出，王男在民國112年5月至6月間多次指示不知情員工，將苜蓿粒浸泡劇毒農藥托福松後曝曬乾燥，再裝杯製成毒餌，然後自行操控空拍機於同年6月12日、24日、25日，三度將毒餌空投至冬山鄉徐姓業者經營的農場園區，造成園內動物誤食後陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫症狀，侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」、羊駝「多比」因此死亡。

廣告 廣告

警方獲報後調閱監視器，發現空拍機由王男操控，隨即搜索王的住處與車輛，查扣空拍機、操控桿及殘留毒餌等證物，經台大獸醫專業學院鑑驗，死亡動物體內均檢出托福松成分，成為關鍵證據。

王男偵查中，起初矢口否認，辯稱僅「觀察對方建設」或「毒老鼠」，但LINE指示紀錄、監視器畫面及毒物鑑驗結果均顯示其為蓄意犯行，不僅毒殺動物，更可能危及園區遊客安全。檢方偵結認定，王男先後3次投毒，犯後狡辯且未與被害人和解，依法起訴並建請法院從重量刑。

雖涉案的2家農場均合法，但此事在當地引發軒然大波，也令部分遊客關注宜蘭農場安全問題。宜蘭縣動植物防疫所指出，經會同相關單位，清查2家農場事發期間所有遊客與周遭環境，均未受影響。