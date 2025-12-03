全台首例 虎頭埤獲國際GS碳註銷證明

虎頭埤風景區完成全台首例「景區旅客碳足跡計算」，取得國際黃金標準核發的「碳註銷證明」，代表台南永續旅遊成果正式與國際接軌。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

你知道旅遊為高碳排嗎？迎合世界趨勢，觀旅局率全台之先取得國際ＧＳ減碳遊程認證，三日發表三條全新低碳旅遊遊程，為永續旅遊再創新里程碑，並宣布虎頭埤風景區完成全台首例「景區旅客碳足跡計算」，取得國際黃金標準（Gold Standard）碳註銷證明，代表台南永續旅遊成果與國際接軌。

市長黃偉哲指出，旅遊難免產生碳排，重點不在追求零排放，而是在可行範圍內，選擇碳排最低方式。台南率全台之先取得，未來也將持續擴充。

廣告 廣告

三條低碳遊程分別鎖定生態體驗、文創城市探索與特色溫泉文化，全面採用低碳運具、在地食材與環保旅宿，使旅遊碳排大幅下降。如虎頭埤、新化與大坑結合生態導覽、太陽能船與香籤製作等活動，讓旅客在兼顧文化與自然體驗同時，可比一般自駕減少四成六碳排。

文創與市區遊程則以古蹟巡禮、安平文化與十鼓互動為主軸，透過高鐵與台灣好行組合，使旅客碳排減少四成。另結合關子嶺泥漿浴、菁寮無米樂文化與鐵道園區深度旅行，也能減少四成三碳排量。

觀旅局長林國華指出，虎頭埤成為全台第一個完成景區碳盤查並取得國際黃金標準碳註銷證明的場域，別具意義，計算顯示，每位旅客造訪虎頭埤僅產生約零點三公斤碳排，也證明政府結合產官學與民間資源，推動永續旅遊具高度可行性。

台南市公布三條低造旅遊遊程，涵蓋山海，碳排減量至少四成以上。 （記者林雪娟攝）

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，觀光業每年約占全球碳排量百分之八並持續增加，推動永續旅遊，結合環保旅宿、餐廳和食材，代表台南觀光和國際永續接軌，發展企業員工旅遊、家庭日、運動旅遊等，讓綠色旅遊成為新主流。