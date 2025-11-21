全台首例！「酒與檳榔藏排球」無人機空投花監 收寄件人遭逮

花蓮監獄有受刑人委託監獄外人士，操作無人機空投酒與檳榔等違禁品。（資料畫面）

花蓮監獄今年9月發生全台首起無人機空投監獄違禁品事件，一輛可疑轎車停在監獄圍牆外，操作一架無人機飛入籃球場上空，空投2顆藏有酒與檳榔的排球，監獄人員機警將排球掉包當誘餌，隔日成功逮捕取貨的陳姓受刑人，警方後續循線鎖定車主羅姓男子，並於10月間在花蓮市將其逮捕，查獲無人機及相關證物，監獄今（21 日）表示已報請檢警及權管機關查辦、裁罰。

羅男於今年9月14日晚間10時許，駕車到花蓮監獄圍牆外，值勤人員立即透過監視器及瞭望哨察覺異狀，經觀察，一架無人機飛入籃球場上空，空投2顆排球，管理員檢查發現排球表面有縫合痕跡，割破後竟內藏4瓶塑膠瓶威士忌及6包檳榔。

監獄人員判斷受刑人可能會在放風時間接應，於是將排球掉包作為誘餌，隔日成功逮捕現身的陳姓受刑人，花蓮縣刑警大接獲報案後，循線掌握轎車駕駛身分，於10月15日在花蓮市逮捕29歲羅男，並查扣無人機、遙控器及電池等證物，羅男坦承，受陳姓受刑人委託，利用自己平時操作無人機的經驗，將酒與檳榔空投入監獄。

對此，花蓮監獄今日發新聞稿表示，已依法查辦、裁罰此案，並指出，全國矯正機關皆位於《民航法》規定的禁航區，嚴禁無人機闖入，監獄將與相關主管機關及治安單位合作，加強空域監控與安全防護，對類似案件必定深入追查，也呼籲民眾切勿以身試法。





