全台首例！雲品酒店董座曝週休三日3成效
[NOWnews今日新聞] 有網友近期在公共政策平台上，提案周休三日，目前已通過覆議人數門檻，不過日月潭雲品溫泉酒店，早在去（2024）年9月起，就試行週休三日，為全台台灣觀光業首例，針對施行後成效，雲品國際董事長盛治仁表示，這段時間履歷增10倍、離職剩個位數、員工覺得在這裡工作有光榮感，但對於旗下飯店是否都會比照辦理，盛治仁則回應會再評估。
盛治仁被問到，為何會做出這項決策時提到，週休三日是因為疫情後，年輕人就業想法有很大改變，年輕人選擇工作以不控制時間為首選，招不到人是因為薪水給的不夠，「那就用年輕人最重視的自由與時間調整」盛治仁也認為，缺工不一定是觀光旅遊業，很大的原因是每年生育率都在下降，進入老年社會是變不了的趨勢。
就在雲品溫泉酒店去年9月開始實施週休三日後，有3大明顯成效，盛治仁說，首先是離職率下降，平均每月離職數降到只有個位數，且實習生也幾乎都願意留下來轉正職，不太需要從外面再找人，再來履歷暴增，收到比以前多10倍的履歷，但他也坦言「正面效果不是那麼好，這些多10倍的人很多只是想週休三日，實際進到服務業後又離職」。最後是員工有光榮感，因為週休三日會被身邊親友、同業羨慕。
對於這三大成效，盛治仁認為雖然增加人力成本，但如果增加這成本去建立高品質、低流動率的團隊「大家認同這地方，可以在這裡長期發展，那也少很多培訓人力成本」，事實上也不影響薪水，而是把一週工時從40小時減少到32小時，每天仍是上班8小時。
針對是否未來將此政策對旗下全台飯店實施？盛治仁則回應會再評估。
