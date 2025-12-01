全台首例！鯛魚排含禁藥「9成吃下肚」 醫：恐傷肝腎、不孕

高雄市衛生局執行食品抽驗計畫時，發現全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，該批問題魚排已流通至全台369間全聯分店。衛生單位調查顯示，全聯進貨數量高達15,624片，已售出13,793片，僅回收1,831片，涉及全台18個縣市。

全聯販售的「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，長期攝取恐造成不孕。(圖／雲林縣衛生局)

這是台灣首例台灣鯛有動物用藥殘留，林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，「恩氟喹啉羧酸」是一種廣效性抗生素，在牛、豬、家禽等動物上被核准使用，但未經核准用於水產品。過量食用可能引起腸胃不適、導致腎功能損害。鯛魚排驗出的0.028ppm劑量雖然很低，但腸胃較敏感的人可能出現腹脹、腹瀉，而過敏族群容易引發蕁麻疹。

顏宗海說，抗生素容易引起蕁麻疹，這是一種常見的藥物過敏反應，有些人可能以為自己對海鮮漁產品過敏，其實是吃到了殘留用藥。另外，抗生素濫用、不當使用，導致抗藥性基因在動物及其排泄物中傳播，進一步汙染環境，恐對人類健康構成嚴重威脅。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮則指出，「恩氟喹啉羧酸」有神經、心臟毒性，平常劑量就會腸胃道不適，長期食用會對關節，肝腎功能造成傷害，更進一步還會傷害生殖細胞，可能造成不孕。

