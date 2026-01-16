全台首例3D重建刑案！北檢還原張文殺戮全軌跡 揭誠品南西墜樓真相

專案小組偵辦張文案，首次動用3D重建方式還原凶嫌軌跡，圖為模擬張文進入誠品南西在4樓的現場。（翻攝北檢直播畫面）

震驚社會的張文隨機殺人案，釀4死12傷慘劇，台北地檢署昨（15日）召開偵結記者會，因張文墜樓身亡，檢方依法不起訴處分，但檢警也還原張文犯罪軌跡。北檢表示，這次動用「3D雷射掃描儀」進行重建，是國內刑事案件利用這項技術的首例，追出張文在北車行凶與脫逃路線、路中放煙霧彈、攻擊騎機車被害人、被害人在轉彎處倒下、誠品南西4樓刺殺等全部過程。

根據台北地檢署昨日記者會內容，專案小組利用3D雷射掃描技術進行刑事模擬，針對捷運台北車站、中山站及誠品南西店等案發現場進行全景掃描，成功建立3D模擬畫面，包括完整還原張文持長刀攻擊余姓、蕭姓及王姓被害人的立體路徑；精確量測誠品南西店頂樓距地高為22.1419公尺；以也張文陳屍處與頂樓起墜點垂直正射影處之水平距離達2.5974公尺。

外界揣測張文墜樓疑似是逃脫意外，但專案小組比對3D影像與現場物證，排除這項可能。北檢指出，證據顯示張文墜樓前，在誠品南西頂樓有條理地卸下戰術背心、刀械、眼鏡及手錶等裝備，且墜樓後呈仰躺，全身無任何防禦性傷痕或掙扎刮擦傷。

張文在捷運台北車站犯案路線，專案小組也利用3D重建方式還原。（翻攝北檢直播畫面）

另外，專案小組指出，張文墜樓時具有強大的橫向推力，與坊間傳聞可藉攀爬牆面脫逃的堆放物位置甚遠，證實其墜樓行為出於輕生意志，而非意外。此外，監視器錄下張文跨越頂樓欄杆時產生的震動，也經由3D模擬確認與起墜路徑吻合。

北檢表示，這次動用「3D雷射掃描儀」進行重建，是國內刑事案件利用這項技術的首例，還原張文整個犯罪軌跡。

