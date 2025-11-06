全台首個智慧醫療學校11/19上線 培養我國跨域醫療資訊長

為培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上教育平台--「台灣智慧醫療學校」，聚焦醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊等四大核心領域，規劃正式課程架構，目標在於系統性培養醫療資訊長(CMIO)及其相關專業體系所需的跨領域能力，預計11月19日正式上線。

衛福部指出，在資訊科技快速發展的時代，AI正重新定義醫療服務模式，如同汽車產業已進入「軟體定義汽車」的時代，未來的醫院服務也將由軟體主導，但醫師與工程師之間因專業知識差異存在巨大鴻溝，導致許多數位轉型計畫推動不易。歐美醫院普遍設立醫療資訊長職務，由具備跨領域知識的醫師擔任協調者，並領導醫院數位轉型，考量台灣目前缺乏相關專業訓練的標準化課程，衛福部資訊處將推動跨領域人才訓練，成立線上「台灣智慧醫療學校」，規劃醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊等必修課程。

廣告 廣告

負責規劃推動「台灣智慧醫療學校」的衛福部資訊處處長李建璋指出，歐美大型醫院已將醫療資訊長的職務細分為四大領域，一是醫療資安長，負責確保醫療資訊的安全性與合規性；二是醫療大數據長，負責系統性蒐集與治理醫院資料並確保品質；三是醫療資訊長，狹義上管理醫院資訊系統(HIS)，廣義則涵蓋整體資訊規劃，為各部門與工程師溝通的窗口，負責資訊應用的優先順序，並推動臨床決策支援系統、AI導入等應用；四是醫療AI長，負責關注負責任AI導入、生成式AI前後訓練方法、大語言模型生態系建構，以及新興技術如AI代理人等前瞻規劃。

李建璋指出，目前規劃將醫療資訊長課程分為必修與選修課程，在12堂必修課程中，一半邀請國際專家授課，另一半由國內學者與政府政策制定者講授，以確保兼具全球視野與在地實務。選修課程則整合國際研討會、國際學會相關教育內容及國內外大師演講，希望擴大智慧醫療視野。此外，也將透過不定期線上研討會促進師生即時交流，提升學習效果。

李建璋表示，平台提供中、英雙語介面，並具備身分驗證與鏡頭拍攝機制，可確認學生本人上線，同時設計多元化評估機制，除了傳統選擇題測驗外，更結合大語言模型技術進行問答式互動測驗。學習歷程紀錄系統也會自動追蹤觀看進度與測驗結果，並於學生完成課程與考試後自動生成數位證書。