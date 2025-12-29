全台首個癌友專屬心理諮商所 明年啟用

▲癌症希望基金會成立全台首個專屬癌症病友和家屬的心理諮商所，提供免費諮商服務。（圖／癌症希望基金會）

[NOWnews今日新聞] 台灣新診斷癌症人數不斷攀升，根據國健署111年癌症登記報告，平均每4分2秒就有一個家庭被癌症打亂生活節奏，情緒壓力也跟著升溫。明年1月起，「癌症希望基金會附設心理諮商所」正式營運，提供病友每人最多可有6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶／家庭諮商。

癌症希望基金會提到，全台首個專屬癌症病友和家屬的心理諮商所，提供免費心理諮商服務。成為全台第一個取得心理諮商所開業執照的癌症非營利組織，明年元月正式投入服務。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，癌症希望基金推動「癌友及家屬心理支持補助案」，由心理師視個案需求，提供單次或連續性心理諮商，每人最多可有6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶/家庭諮商。

即日起，癌症希望基金會附設心理諮商所開放預約，初期提供實體（面對面）心理諮商服務，預計明年2月增設通訊（遠距）心理諮商服務，預約或洽詢可電免費服務專線0809-010-580。

抗癌20多年心理師領軍 近半癌友有明顯情緒困擾

國內外研究顯示，近半數的癌症病人出現明顯的情緒困擾，而且約有3至4成的病友面臨顯著的焦慮或憂鬱反應。蘇連瓔指出，隨著醫療科技進步，台灣癌症5年存活率已突破6成，這也意味著心理健康支持是當前重要的公共課題，然而癌後心理照護長期缺乏系統性的資源，費用負擔大、可近性低，希望透過心理諮商所補足缺口，不漏接每一位病友和照顧者。

不同於其他心理諮商所，癌症希望基金會附設心理諮商所延攬心理腫瘤學（Psycho-oncology）專業的心理師團隊，貼近病友及家屬的疾病治療和心理需求，甚至心理師本身曾經歷罹癌或照顧者的心路歷程。

癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰本身就是抗癌長達20多年的諮商心理師，一路從醫院工作走向社區心理健康服務；副所長靳秀麗不只是諮商心理師，過去長期照顧罹患肝癌的母親和患有淋巴癌的父親，熟知病友與照顧者的處境和心理支持的獨特性。

葉北辰提到，在這裡不需要花很多力氣解釋醫療名詞，可以更快地進入那些真正想說，卻一直沒有機會好好說的核心。

靳秀麗提醒，身體會在心理撐不住之前，先替我們發聲。多項統合分析證實，焦慮與憂鬱會顯著增加癌症死亡率與全死亡率。此外，病人的情緒困擾會蔓延，導致照顧者耗竭和家庭衝突。

心理照護更不侷限在諮商所，還將進一步串接癌症希望基金會既有的服務，病友在治療過程產生新的疑慮與照護需求，心理師將同步轉介希望小站，由護理師和社工師提供相關服務，形成完整的身心照護網。

