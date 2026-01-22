全台首個1200萬刮出！越南移工摸彌勒佛許願刮中頭獎

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年全國首個「1200萬大吉利」頭獎1200萬元刮出！台彩表示，刮中頭獎的是位年輕越南籍男性移工，根據轉述，當天有3名越南籍客人一起到高雄崗山一家彩券行買刮刮樂，其中1人一手拿著刮到一半的「1200萬大吉利」，另一手輕摸彩券行彌勒佛的肚子，許願中大獎，沒想到竟幸運刮中頭獎1200萬元！

台彩表示，開出頭獎的是高雄市岡山區新樂街52之3號「籤上籤彩券行」，代理人林小姐轉述，當天有3名越南籍客人一起到彩券行買刮刮樂，其中1人連續買好幾張「1200萬大吉利」，刮到最後一張時，他抬頭看到店裡供奉的彌勒佛笑得燦爛，突然靈機一動，一手拿著刮到一半的「1200萬大吉利」，另一手輕摸彌勒佛的肚子，用不太標準的中文虔誠地說「希望這張讓我中大獎」，沒想到竟幸運刮中頭獎1200萬元。林小姐開心地表示，原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的。

農曆新年將至，台彩已推出10款刮刮樂新品，其中新年限定發行的「1200萬大吉利」每張售價1000元，頭獎1200萬元有8個，二獎100萬元多達200個；同樣新春限定的「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎2000萬元共有10個、100萬元多達1200個，頭獎、百萬獎、總獎金及總奬項與去年並列史上最多。

