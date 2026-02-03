全台首個2000萬刮出！頭獎開在這個縣市

台彩表示，「2000萬超級紅包」首個頭獎2000萬元刮出。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「2000萬超級紅包」刮刮樂首個頭獎2000萬元開出了！台灣彩券公司總經理謝志宏表示，「2000萬超級紅包」有10個頭獎2000萬元，第一個頭獎在基隆刮出，賣出頭獎刮刮樂的是一位遊走型刮刮樂經銷商，通常在基隆廟口附近販售，中獎人已進線預約領獎，趕在過年前抱走大獎。

農曆春節將至，台彩推出新春限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，每張售價2000元，頭獎2000萬元有10個，目前已在基隆刮出一個，100萬元獎項則有1200個，目前已刮出42個。至於每張售價1000元的「1200萬大吉利」，頭獎1200萬元有8個，目前也刮出1個頭獎，中獎人為高雄的越南移工，已領走獎金，100萬獎項則有200個，目前已刮出10個。

另，台彩今推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎為設計靈感的「瑞力酷」及「灣得福」組成，並專為吉祥物量身打造聯名刮刮樂「哈啾咪」同日上市，每張售價500元，頭獎500萬元；另有4款新品，包括每張售價200元的「獎金樂翻倍」和「好運連發」，頭獎皆為200萬元，以及每張售價100元「推金幣」和「財神報到」，5款新品總獎項超過1220萬個，總獎金逾47億元。

