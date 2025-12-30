全台首創五合一世紀新工法 上曜The King豪宅制震有感
記者林雪娟∕台南報導
台灣近日地震不斷，新建案的防震能力，更受到有意購屋族重視。位於中西區和緯路「The King」建案，採用全台首創五合一世紀新工法，為全台南唯一全棟ＳＲＣ鋼骨豪宅大樓，採最高規格的結構設計，基樁深入四十一米，巨型結構剪力牆、超高強度ＣＦＴ防震效果如台北一０一，對住戶提供頂級居住安全。
地牛翻身不斷，許多住大樓民眾感受搖晃力，直喊驚嚇，然「The King」住戶卻安穩幾乎無感。上曜指出，一般建案鋼材分三類，包括ＲＣ鋼筋混凝土，靠硬度支撐建築，缺點易裂。ＳＣ為鋼骨結構，韌性強，特性是遇到地震因有搖晃空間，搖晃程度較大。另ＳＲＣ是鋼骨外層再包覆鋼筋混泥土，可結合兩者優點，主要給高樓層住家用，能減少鋼骨晃動，又保有韌性，達到減緩震波效果。
「THE KING」選用最佳的「中鋼構」，更採用世界級制震科技領導者「新日鐵」的黏彈性阻尼器，搭配HITACHI的油壓阻尼器，以雙制震規劃，大幅提升建築物抗震性，增加居住舒適感，且縱使歷經強震，依然屹立鞏固，可減少因地震所可能產生的財產損失。
採用ＳＲＣ成本雖較高，卻能提供居住者安心、安穩的居住環境，再加上雙制震和能吸收四道五十公分厚的剪力牆，可承擔極大部分構造物水平力，在地震初期，吸收能量，減少結構破壞，且採用柱內灌漿一萬磅台泥混凝土，地下室連續壁開挖深度達四十一米，在這幾次的地震中，抗震、耐震程度，讓住戶都誇口。
