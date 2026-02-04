全台首創攀樹競賽 運動與環境教育相互結合

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由台中市政府運動局與張秀菊社會福利慈善事業基金會合辦的「2026散木盃國小攀樹邀請賽」昨(4)日於台中公園熱鬧登場。賽事為全台首創、專為國小學童設計的攀樹競賽，以「提升技術、凝聚感情、善做公益」為核心理念，透過安全、專業的攀樹體驗，讓孩子在親近自然的過程中挑戰自我，培養自信、信任與合作能力，讓運動與環境教育相互結合。

▲今日賽事規劃單人繩索上攀、師生合力賽及趣味競賽等項目。

運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席開幕儀式，感謝張秀菊社會福利慈善事業基金會長期推動體驗教育，落實「做中學、學中覺」的理念，並透過攀樹活動豐富學童的運動經驗。游志祥表示，活動結合專業運動競技與自然環境，讓孩子們在百年歷史的台中公園中，與多棵老樹互動，接觸新興戶外運動，也拓展不同於課堂的學習視野。

張秀菊基金會執行長郭碧雲表示，攀樹教育的核心不在高度，而在關係，現場可以看見老師成為陪伴者、孩子勇於嘗試、夥伴彼此支持。她指出，此次賽事規劃單人繩索上攀、師生合力賽及趣味競賽等項目，並邀請修樹高空作業技師及消防繩索救難團隊，展示繩索技術在高空作業與救難上的多元應用，也感謝各贊助單位與專業夥伴投入賽事規劃與現場支援，促成活動順利進行。

運動局說明，市府長期支持多元運動活動在台中舉辦，持續推動新興與戶外運動發展，提升市民健康與生活品質，未來也將持續攜手體育團體與民間單位，共同打造「酷運動、酷城市」的運動友善環境。