全台首創散木盃攀樹賽 張秀菊基金會引領學童挑戰建立自信心

▲張秀菊社會福利慈善事業基金會於台中市台中公園舉辦「2026散木盃國小攀樹邀請賽」，引導孩子在挑戰中建立自信、信任與合作能力。（圖／張秀菊基金會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】張秀菊社會福利慈善事業基金會昨（4）日於台中市台中公園舉辦「2026散木盃國小攀樹邀請賽」，賽事為全台首創、專為國小學童設計的攀樹競賽，以「提升技術、凝聚感情、善做公益」為核心理念，透過安全且專業的攀樹體驗，引導孩子在挑戰中建立自信、信任與合作能力。

▲張秀菊基金會長期透過沙連墩社會企業推動戶外冒險體驗教育，實踐「做中學、學中覺」的教育精神，並獲台中市政府運動局、建設局及教育局共同支持。（圖／張秀菊基金會提供）

張秀菊基金會長期透過沙連墩社會企業推動戶外冒險體驗教育，實踐「做中學、學中覺」的教育精神，並獲台中市政府運動局、建設局及教育局共同支持。基金會董事長張良卿表示，團隊二十多年來深耕體驗教育，看見許多孩子在真實挑戰中產生正向改變；此次全台首創的國小攀樹賽，不僅是一場競技活動，更是一個讓孩子在安全陪伴與信任支持中學習成長的重要場域。

▲張秀菊基金會指出，目前國際間尚無專為兒童舉辦的攀樹競賽，「2026散木盃國小攀樹邀請賽」不僅是一場活動，更是一項教育與公益並行的實踐行動。（圖／張秀菊基金會提供）

本活動獲第八屆「傳善獎」支持，自2023年至2025年間，張秀菊基金會持續將多年累積的體驗教育輔導經驗，系統化轉化為教材教具與培訓課程，並實際應用於高關懷及偏鄉兒少服務現場。基金會執行長郭碧雲指出，攀樹教育的核心不在於高度，而在於人與人之間的關係；活動現場可見老師化身陪伴者、孩子勇於嘗試、夥伴彼此扶持，正是體驗教育「自發、互動、共好」精神的具體展現。

今日賽事規劃單人繩索上攀、師生合力賽及多項趣味競賽，並邀請修樹高空作業技師及消防繩索救難團隊，展示繩索技術在高空作業與救難應用上的多元面向。活動也感謝中投星火團隊、臺東散木樹藝沙龍、山嵐野趣等專業夥伴投入賽事規劃與現場支援，促使活動順利進行。

本次賽事同時獲中區五十嵐集團—嵐星文藝體育事、Ropesmith繩匠×專業繩索、iClimb（元鴻興有限公司）等單位贊助支持。中區五十嵐集團—嵐星文藝體育事執行董事柯秋燕表示，能夠支持這場以孩子為核心、結合教育與公益的全台首創賽事，是企業實踐社會責任的重要行動，也期待孩子們在體驗中探索更多未來可能。

張秀菊基金會指出，目前國際間尚無專為兒童舉辦的攀樹競賽，「2026散木盃國小攀樹邀請賽」不僅是一場活動，更是一項教育與公益並行的實踐行動。基金會期盼藉由本次賽事，持續串連政府、企業、學校與民間團體，讓體驗教育成為促進社會共好的重要力量，陪伴更多孩子在安全與信任中成長。