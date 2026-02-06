全台首創極光姆明谷 60米童話燈秀震撼台中

▲中台灣燈會，全台唯一60公尺寬童話故事場景，「極光下的姆明谷」主燈秀(圖／觀旅局提供2026.2.6)

[NOWnews今日新聞] 中台灣燈會進入倒數計時！台中市副市長鄭照新(5)日晚間於中央公園主持開箱記者會，搶先揭曉7大展區亮點。今年燈會首度跨界結合芬蘭國寶級 IP「姆明一族（The Moomins）」，打造全台唯一60公尺寬的童話場景，搭配首創的機械動態氣偶，震撼聲光效果吸引大批民眾駐足。

鄭照新表示，今年適逢馬年，燈會特別取用「Moving on」諧音，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題。主燈區「極光下的姆明谷」以 15 公尺高的「姆明家」為核心，並突破以往靜態展示，利用動態軌道讓氣偶穿梭林間，結合高空綢吊舞者與彩雷極光特效，營造極致的夢幻感。

▲極光下的姆明谷(圖／觀旅局提供2026.2.6)

芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Matti Raunio）受邀出席時感性表示，芬蘭已連續八年蟬聯全球最幸福國家，而姆明代表的是「愛、勇氣與尊重自然」的價值，能在宜居城市台中看見姆明與極光燈演結合，令他倍感溫暖。

除了觀旅局的姆明主燈外，建設局、教育局、民政局及農業局也分別打造「驚蟄界」、「童趣歡樂谷」等特色燈區，展現台中施政理念。觀旅局說，為回應廣大粉絲期待，2月7日下午 3 時將在中央公園加碼送出 1,000 盞「姆明小提燈」，民眾只要拍下台中各地的姆明裝置並分享社群即可兌換。

