全台首創沉浸式戲劇推理實境節目「百分之一相對論」1/4播出 展現嘉縣影視跨單位合作佳績

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】由映底子國際傳媒製作的實境推理節目「百分之一相對論」，將於115年1月4日起正式播出。節目邀請陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩與本本組成「時空探員」，與觀眾一同解開關於時空亂流所引發的謎團，並挑戰推理解謎的極限。這也是全台首創的沉浸式兼具戲劇推理元素的實境節目，開創了綜藝節目的新局面。

節目首單元「月明村的虎靈傳說」選在嘉義縣大林鎮拍攝，劇組以小鎮的真實風貌為背景，呈現出台灣鄉鎮特有的生活質感與影像美學。在拍攝期間，嘉義縣政府新聞行銷處積極協調大林鎮公所及地方團隊，協助劇組進行多次勘景與會議協調，確保拍攝順利進行，並讓大林鎮的最真實面貌得以記錄。此單元的拍攝過程中，還特別邀請到洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲、謝其文及童星洪君昊等強大卡司參與演出，並對大林鎮的小鎮風情讚不絕口。

縣府新聞行銷處指出，第一單元「月明村的虎靈傳說」於113年拍攝，重點場景涵蓋大林鎮內多處歷史及生活場域，包括兩座縣定歷史建築「萬國戲院」和「雪香亭」，拍攝當時保留最接近日常使用的空間樣貌，呈現地方文化的深度。鎮內民宅、泰成中藥行、63公園與市場周邊道路也開放給劇組使用，這些場景讓故事情節能夠在大林鎮的生活紋理中自然展開。

新聞行銷處表示，大林鎮公所在拍攝期間全力投入，不僅協助交通動線及環境整理，也與劇組共同掛設燈籠、調整街景，營造劇情所需的節慶氛圍；嘉義縣農會與青農更加入市集場景的協作，協助擺攤、佈置，讓小鎮的市井感在鏡頭下更加鮮明。這些跨單位合作，不只是行政互助，更是地方社群在同一目標下的協力展現。透過影像紀錄，大林的老街、場景與人情味得以被更廣泛看見，也讓在地文化資產有了新的呈現方式。

新聞行銷處長楊皓茹表示，影視作品帶來的效益，不只是短暫人潮，而是讓城市品牌重新被定位；嘉義縣具備多樣化場景、即時的行政資源支持，這次拍攝更展現跨單位影視合作的可能性，歡迎更多劇組團隊前來進駐拍攝，讓本縣的亮點風情持續被帶向更遠的地方。

節目的最新官方預告片中，完整揭露了四個故事單元的劇情。第一單元「月明村的虎靈傳說」將台灣民間傳說「虎姑婆」轉化為現代懸疑的敘事，並植入密室逃脫機制，獻祭、詛咒、時空亂流交錯，完美結合東方民俗驚悚與懸疑解謎；第二單元「歡迎來到黎明別館」劇情融合懸疑氛圍與心理推理的極致實境；第三單元「梅花梅花幾月開」堪稱台灣版的「魷魚遊戲」，結合校園懸疑與心理遊戲；第四單元「川弜築舍失蹤事件」，劇情圍繞在九份的民宿大學生離奇失蹤案。每個單元都以沉浸式推理結合台灣在地傳說。

「百分之一相對論」突破傳統拍攝模式，選擇在嘉義縣大林鎮、台北市北投眷村及台北藝術大學等地打造大範圍拍攝場景，重新塑造台灣實境節目的新面貌。導演郭方儒表示，節目的劇情取材自台灣民間傳說和地方故事，並希望觀眾在享受劇情的同時，能夠像「名偵探柯南」般參與推理過程。郭方儒強調，對於習慣玩密室逃脫的觀眾而言，「百分之一相對論」將帶來更強烈的興奮感，而對其他觀眾來說，可能需要一些時間來適應節目的節奏，但最終的效果絕對是引人入勝。

節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，將於每週六晚間10點在三立都會台播出。官方預告片已於「百分之一相對論」官方社群釋出，並不定期舉辦抽獎活動，觀眾可有機會與「時空探員」一起同樂，敬請期待。

圖：全台首創沉浸式戲劇推理實境節目「百分之一相對論」將於1月4日正式播出，展現嘉義縣影視跨單位合作佳績，屆時歡迎民眾前往觀賞。（照片嘉義縣政府提供）