全台首創移動式水果清洗系統亮相 採後30分鐘出貨啟動產地後處理革命
全台第一套可直接開進果園、現場啟動運作的「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」正式亮相。該系統由農業部指導、國立高雄科技大學與創美工業股份有限公司共同研發，被視為台灣農業後處理的一大革命性突破，將清洗流程從工廠搬回產地，讓水果能在採後30分鐘內完成清洗、乾燥、分級與包裝，一站式作業大幅提升效率。
↑圖說：「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」是全臺第一套能直接開進果園、現場啟動的行動化清洗設備，能在採收後 30 分鐘內完成清洗、乾燥、分級與包裝流程。（圖片來源：主辦單位提供）
過去農民需將水果載往外部清洗場，長途運輸、碰撞與搬運常造成損傷。新系統以20呎貨櫃打造，可直接停放於果園或集貨場啟動使用，顯著降低運輸過程的碰傷率，部分品項損耗可減少20%至40%，同時節省油資、人力與排程等待成本。
該設備整合自動輸送帶、雙段式微氣泡洗淨、風刀高速乾燥與自動分級系統，將原本需多人分工的繁複流程全面自動化，只需1至2名操作人員即可完成作業，適用於產地集貨場、合作社、加工前分選中心與外銷前處理場，能有效提升包裝與儲運速度。
↑圖說：高雄市農業局長姚志旺肯定「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」對農民採後作業有很大的幫助。（圖片來源：主辦單位提供）
研發團隊表示，系統採用高密度微氣泡技術，氣泡破裂瞬間具強力清潔力與局部還原作用，可深入果皮凹槽清除髒汙、果蠅卵、微生物、油膜與果粉殘留，再搭配臭氧殺菌與循環水處理，潔淨效率較人工方式提升2至3倍，在鳳梨、芭樂、番茄、白蝦、蛤蜊等品項均展現清洗成效。
實驗證實，透過微氣泡洗淨與風刀乾燥，可有效減少表面水膜，使後續儲運更穩定。鳳梨、芒果、番茄等品項的保鮮期可延長約1.2至1.5倍，有助提升外銷競爭力。相關技術已取得6項中華民國發明與新型專利，並通過國內外期刊研究驗證，為國內微氣泡應用的最高規格。
此次亮相的設備已具備量產能力，採工業級防震、排水與電力配置，抵達產地即可啟動使用，堪稱台灣第一台具完整清洗能力的行動貨櫃式系統。高科大負責微氣泡核心技術及設備優化，創美工業則提供耐腐蝕、耐震的貨櫃製造能量，雙方攜手打造可落地、可擴散的行動化後處理解決方案，為台灣農業開啟全新技術模式。
更多品觀點報導
高雄市社會局響應國際終止婦女受暴日 800人參與反暴力宣導
強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
其他人也在看
屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫 (圖)
3名遊客22日前往屏東縣瑪家鄉獅王瀑布看風景，突遇大片岩壁崩落，潭水往岸上沖擊，導致3人被水流推撞石頭受傷，消防局派人前往救援。中央社 ・ 17 小時前
2026誰戰桃園?何志偉.王義川被點名 鄭文燦駁回鍋
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導2026桃園市長之戰，綠營派誰出戰張善政備受矚目，除了被點名的王世堅、蔡其昌等"奇兵"，王義川、總統府副秘書長何志偉都是熱門人選，今（22號）何志偉參加青年營，大談桃園交通塞車問題，而王義川則舉辦桃園青山繪畫比賽，還傳出鄭文燦也有意回鍋，不過遭子弟兵否認傳聞。民視 ・ 14 小時前
台大早產兒回娘家活動（1） (圖)
台大醫院22日舉辦早產兒回娘家活動，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年（圖）印象難忘台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，113年已經7歲了，在台大回娘家活動上登台敲打擊樂，讓醫護相當感動。中央社 ・ 17 小時前
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。中央社 ・ 21 小時前
「從府城三百到淨零未來」特展開幕 聚焦城市邁向淨零
臺南市環保局首次與 iF300 辦公室、臺南市美術館及市府文化資產管理處合作，將文化歷史與環保淨零主題結合，推出「iF300+1 府城建城三百年──昔年・今年・來年」特展，22日在臺南市美術 1 館 2樓展覽室 BCDEF 區展出至 114 年 12 月 14 日止。展覽以三百年城市發展為軸，回望歷史、連結當代並展望未來，邀請市民踴躍參觀，共同思考臺南邁向淨零永續的下一步。展覽跨越文化、歷史、藝術、環保及社群等多元議題，最受矚目的是以「環保生活」為起點，打造全民皆可參與的體驗式淨零教育場景。標題「iF300+1」中的「+1」象徵每一位市民在淨零路徑上的關鍵角色，透過交通、飲食、購物三大生活主題，讓觀眾在互動體驗中理解碳排放與日常行為的連結，並轉化為容易實踐的行動。展區設置的「我的城市願景牆」邀請市民寫下對永續未來的想像，這些集體願景反映大眾期待，也將成為臺南未來政策規劃與教育推廣的重要參考。此外，環保局於展期間的指定時段（11/22、12/6、12/13）15:00 至 16:30，在展區內開放民眾體驗局方開發的淨零桌遊與網頁遊戲，歡迎踴躍參與。環保局長許仁澤表示，淨零不是抽象的目標，台灣好新聞 ・ 18 小時前
男持刀搶超商 3度換車變裝仍被逮
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市三重發生一起持刀搶案，王姓男子十一月八日涉嫌持美工刀進入…中華日報 ・ 15 小時前
亞灣馬光中醫開幕進駐三多商圈核心 侘寂美學打造城市健康新地標
知名連鎖中醫集團馬光醫療網第 25 家分院「亞灣馬光中醫診所」，於高雄苓雅區、鄰近捷運三多商圈站旁正式啟用。新院落成不僅延續專業的中醫服務傳統，更以「日式侘寂美學」設計營造沉靜氛圍，回應亞洲新灣區的發展脈動，同時與三多商圈地王歷史地位呼應，期望成為在地居民與商圈族群的社區健康樞紐。品觀點 ・ 20 小時前
楊梅警主動發掘弱勢 轉介善團送上溫暖與關愛
警察勤務除了治安、交通之外，也會在勤務中主動發掘轄內弱勢家庭，結合地方相關資源，發起送暖關懷活動建立警察親民愛民的良好形象。桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所警員袁巧真日前得知轄內有一單親家庭的少年與父親相依為命，該父又為聾啞身心障礙人士，已經十年沒有工作，僅靠政府微薄補助及姑姑幫忙照顧維生，家庭貧困弱勢家庭急需關懷救助。在寒冬來臨之際，隨即結合「楊梅世大愛心協會」，由會長李雙福、副會長李信華等幹部於日前將紓困金1萬元及白米、麵條、雞蛋等日常生活用品愛心物資親自送到少年家裡，並評估日後協助事宜，該少年姑姑代收時非常感謝員警、協會的幫助，讓該少年能渡過困境，心中感受到社會的溫暖及愛心。更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油價格不調整台灣好新聞 ・ 12 小時前
習近平狂出150本「國家寶典」！中國人不買單 打1折也乏人問津
中國國家主席習近平自2012年11月掌權以來，中共宣傳部門已將他的講話、指示、演講等文獻集結成冊，陸續出版了超過150本書，希望加強對黨員和民眾的思想控制。不過，近日有部落客爆料，習近平的著作在一些書店裡就算打出「低至1折起」的促銷牌子，依舊乏人問津。自由時報 ・ 1 天前
台灣勞動市場難吸引外籍人才？ 游庭皓：政策端承諾與企業端需求不一致
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台灣面臨人力短缺與人才外流，為了補充人力缺口與吸引外籍專業人士來台，政府推出就業金卡等政策企圖延攬外籍專才，然而相...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 1 天前
路線減少108條！公路客運營收暴跌 公會爭合理成本調13%、司機加薪5千
國光客運近日再傳欠薪，讓外界再度關注公路客運市場狀況。但其實今年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收...聯合新聞網 ・ 20 小時前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 19 小時前
攔查騎乘不穩重機 中和警快篩查獲毒駕通緝犯
【民眾新聞葉柏成新北報導】中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌、警員劉立中昨〈21〉日下午在成功路一帶執行交通稽查勤 […]民眾日報 ・ 15 小時前
影/颱風假失準！烤雞業者願賭服輸 台東「放生」百隻烤雞
「雞」不可失！近日，台灣一名烤雞業者因預測鳳凰颱風的颱風假失準，決定兌現承諾，於台東市區免費發放100隻烤雞。該活動原定於上午8點開始，卻吸引了大量民眾前來排隊，名額在11點前即告罄，現場氣氛熱鬧非凡。業者更自掏腰包為排隊的鄉親提供飲料，讓民眾感受到其誠意。中天新聞網 ・ 19 小時前
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導國際獅子會今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。民進黨籍新北市議員卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。國際獅子會自今晨起，舉行公益健走與捐贈儀式，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、社會局長李美珍、恩主公醫院院長楊純豪、新北市議員卓冠廷、鶯歌區長曾明華及各級長官、民代等皆陸續與會。多方社福團體亦同步到場，以行動展現對在地醫療與公益服務的支持。徐淑真總監指出，因國際獅子會總會（LCIF）回撥款促成此次大型捐贈活動，盼匯聚獅友力量，推動智慧醫療、視力照護、糖尿病預防及冬季弱勢關懷等多項社會服務計畫，展現獅子會長年深耕社會的實踐力。本次活動由300B2區總監徐淑真率領全體獅友，以年度主題「真心奉獻、創新服務」為主提，以實際行動落實醫療與弱勢關懷。徐淑真總監表示︰「這不僅是一場捐贈，更是一場愛的行動。我們希望透過創新服務模式，讓資源真正走進需要的角落，讓每一份真心都能被看見」。徐淑真總監指出，今年捐贈內容涵蓋醫療、視力照護與弱勢關懷多重面向，其中捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機，將全面導入住院檢體條碼化流程，提升醫療安全與院內效率。活動同時啟動捐贈給「台灣惡視力協會的」視力設備巡迴車，將深入偏鄉提供視力檢查服務；此外，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨衣。從智慧醫療到偏鄉照護，再到弱勢支持，今年的社會服務以整合方式回應不同族群的實際需求。三峽恩主公醫院院長楊純豪指出，台灣正面臨護理人力不足與醫療需求上升的挑戰，新設備導入後，院內長期推動的全自動化檢驗系統將得以補上最後一塊拼圖。從全面條碼化的檢體流程，到智能化判讀與自動化作業，能大幅降低護理師行政負擔，提升檢驗速度與準確性，使醫療資源更有效運用。他強調，這項捐贈對醫院是一大助力，也代表社會力量對醫療專業的肯定。卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。他特別恭喜在地深耕陶瓷文化數十年的徐淑真董事長接任總監，鶯歌鄉親也與有榮焉。他也提到，三鶯地區醫療需求不斷增加，不論是疫情流行、流感高峰或重大事故，恩主公醫院始終扛起第一線責任，今年的備管機捐贈十分關鍵，能使病人照護與院內效率大幅提升。他並感謝獅子會同時關照孩子視力需求與弱勢家庭冬季所需，展現最踏實的社會支持，並祝福活動圓滿成功。國際獅子會捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機、視力設備巡迴車，民進黨籍新北市議員卓冠廷很高興成為此次民間捐贈的推手之一。（圖／卓冠廷議員辦公室提供）原文出處：快新聞／國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」 更多民視新聞報導遭爆回鍋參選桃園有贏面 鄭文燦震撼回應「這14字」曝心境該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴民視影音 ・ 21 小時前
金馬紅毯／蔡淑臻粉紅洋裝秀美腿！珠寶要價一間豪宅 總價2100萬戴上身
曾奪下金鐘視后與金鐘女配角的實力派演員蔡淑臻，今年以電影《左撇子女孩》首次角逐金馬獎，入圍 最佳女配角獎，備受矚目。她出席金馬獎頒獎典禮時以一襲粉紅色洋裝亮相紅毯，氣質優雅又充滿星光，讓現場閃光燈閃不停。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
桃機三航廈北登機廊廳裝1488組Halo燈具 進最後整合測試階段
桃園機場第三航廈北登機廊廳預計在今年底啟用，桃園機場公司曝光北登機廊廳內裝設，已完成1488組Halo燈具系統，工程已進入整合測試階段。桃園機場公司表示，已完成裝設的1488組Halo燈具系統，其簡潔優雅的光環外型不只是好看，更將照明、空調、廣播、消防、Wi-Fi基地台等5大功能整合於一身，讓照明與自由時報 ・ 21 小時前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 19 小時前
全國語文競賽登場！22縣市菁英齊聚書香之都展現語文力
「114年全國語文競賽」歷經兩年籌備，個人賽今（22）日與明（23）日在台中盛大登場。來自全國22縣市的語文高手齊聚一堂，共有2,585位選手參賽（個人賽2,062位；團體賽143隊、523位），以語言為舞台、以文字為橋樑，展現深厚的語文學習成果與文化底蘊。中時財經即時 ・ 18 小時前