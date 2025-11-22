全台首創移動式水果清洗系統亮相 採後30分鐘出貨啟動產地後處理革命

全台第一套可直接開進果園、現場啟動運作的「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」正式亮相。該系統由農業部指導、國立高雄科技大學與創美工業股份有限公司共同研發，被視為台灣農業後處理的一大革命性突破，將清洗流程從工廠搬回產地，讓水果能在採後30分鐘內完成清洗、乾燥、分級與包裝，一站式作業大幅提升效率。

↑圖說：「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」是全臺第一套能直接開進果園、現場啟動的行動化清洗設備，能在採收後 30 分鐘內完成清洗、乾燥、分級與包裝流程。（圖片來源：主辦單位提供）

過去農民需將水果載往外部清洗場，長途運輸、碰撞與搬運常造成損傷。新系統以20呎貨櫃打造，可直接停放於果園或集貨場啟動使用，顯著降低運輸過程的碰傷率，部分品項損耗可減少20%至40%，同時節省油資、人力與排程等待成本。

該設備整合自動輸送帶、雙段式微氣泡洗淨、風刀高速乾燥與自動分級系統，將原本需多人分工的繁複流程全面自動化，只需1至2名操作人員即可完成作業，適用於產地集貨場、合作社、加工前分選中心與外銷前處理場，能有效提升包裝與儲運速度。

↑圖說：高雄市農業局長姚志旺肯定「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」對農民採後作業有很大的幫助。（圖片來源：主辦單位提供）

研發團隊表示，系統採用高密度微氣泡技術，氣泡破裂瞬間具強力清潔力與局部還原作用，可深入果皮凹槽清除髒汙、果蠅卵、微生物、油膜與果粉殘留，再搭配臭氧殺菌與循環水處理，潔淨效率較人工方式提升2至3倍，在鳳梨、芭樂、番茄、白蝦、蛤蜊等品項均展現清洗成效。

實驗證實，透過微氣泡洗淨與風刀乾燥，可有效減少表面水膜，使後續儲運更穩定。鳳梨、芒果、番茄等品項的保鮮期可延長約1.2至1.5倍，有助提升外銷競爭力。相關技術已取得6項中華民國發明與新型專利，並通過國內外期刊研究驗證，為國內微氣泡應用的最高規格。

此次亮相的設備已具備量產能力，採工業級防震、排水與電力配置，抵達產地即可啟動使用，堪稱台灣第一台具完整清洗能力的行動貨櫃式系統。高科大負責微氣泡核心技術及設備優化，創美工業則提供耐腐蝕、耐震的貨櫃製造能量，雙方攜手打造可落地、可擴散的行動化後處理解決方案，為台灣農業開啟全新技術模式。

