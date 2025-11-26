全台首創米其林雙三星聯手 40年原酒 續寫「創星台味」新巔峰

生活中心／綜合報導

年底逐漸邁入尾牙餐敘旺季，單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威，繼去年（2024）起榮膺「米其林指南官方合作夥伴」後，逐漸被台灣頂層消費圈青睞！









全台首創米其林雙三星聯手 格蘭利威續寫「創星台味」新巔峰

格蘭利威威士忌（圖：格蘭利威提供）









獨厚台灣消費飲者的喜好，以「創星台味世界之最」為名，為台灣餐飲圈帶來頂級奢華的選項，並同步深化品牌與台灣風土的情感連結。2025年甚至二度榮獲「米其林指南官方合作夥伴」的頭銜，在八月米其林頒獎典禮攜手三星八連霸的「頤宮餐廳」，聯手打造獨家頂奢菜單，在餐飲圈創造不少迴響；這次更是祭出—全新「雙三星奢宴」，結合以往所未見的三星聯手獨家菜單，推出橫跨多國菜系、並連結台灣在地風格，所創作出的完整菜單，顛覆全台品飲者對於殿堂等級的想像，要抓住奢華頂級消費階層的味蕾。

