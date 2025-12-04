全台首創行動CT醫療車 守護桃園偏鄉不「肺」力

全國首部行動電腦斷層醫療車在桃園市正式上路，這輛「行動醫院」穿梭在社區巷弄、濱海及山區之間，縮短城鄉醫療落差，把醫院級影像檢查送到民眾家門口，讓醫療平權不再只是願景，而是真實可感的日常。

文／蘇子惠

在肺癌連續21年高居國人10大死因首位之際，桃園市率先啟用全台首部行動電腦斷層（CT）醫療車，為行動醫療開啟嶄新篇章。這項創舉歷經兩年的跨域協作與技術測試，通過衛生福利部、核能安全委員會及交通部公路局的層層審核，才落實讓「醫療走出去、市民更健康」的目標。

行動CT醫療車出發 打破城鄉醫療界線

這輛由匿名善心人士捐贈的白色「行動醫院」，搭載著精密的醫療儀器及最高規格的車體設計，深入偏鄉、海邊與工業區，補足醫療資源缺口，為桃園擴大肺癌篩檢注入全新能量。

桃園市長張善政指出，自112年推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢以來，桃園每年篩檢逾2萬人次，累計已近7萬人，不僅找出逾200例確診個案，其中更有超過9成屬第0期與第1期的早期患者，是全國乃至國際少見的集中城市規模篩檢案例，桃市府更進一步與臺灣大學合作，分析桃園肺癌風險分布，為公共衛生及國際研究提供珍貴資料。

行動CT車將巡迴觀音、龍潭、復興等桃園偏遠地區，讓居民在住家附近即可完成檢查，快速又便利。首名受檢者郭先生說：「父親罹患肺癌後，讓我深刻體會早期篩檢的重要，這次檢查很方便，車內設備也讓人安心。」

跨越地理限制 讓醫療平權落地生根

過去，山區濱海等偏鄉受制於地區缺乏醫療資源，一趟檢查往往是舟車勞頓，甚至有可能因而放棄檢查，錯過黃金治療時間，如今行動CT車的誕生，讓偏鄉也能在家附近即可享有醫院等級影像檢查服務。這份便利背後，凝聚了長年桃園副市長王明鉅的理想。他回憶2013年，台大醫院曾為300名45歲以上主管與醫師安排LDCT檢查，結果有12人被發現罹患早期肺癌，幸好及時接受手術治療。當時王明鉅任職台大醫院副院長，這段經歷讓他深信早期篩檢的重要性。

後來他到台大醫院竹東分院服務，推動萬人肺癌篩檢。看著長輩們翻山越嶺只為一場檢查，心中萌生「讓電腦斷層開進偏鄉」的念頭。如今，這輛價值逾6,000萬元的行動CT車正式啟程，他笑說：「這是10年前的夢想終於上路。」

有了這一台電腦斷層行動車，將可以為那些因為距離太遠、沒有時間、忙於工作的桃園市民們，提供最即時可近的精密醫學影像診斷服務。王明鉅呼籲民眾重視早期篩檢，並指出行動CT車搭載西門子醫療提供的醫院級CT與人工智慧（AI）分析平台，能即時傳送影像給醫學中心判讀，為守護市民健康邁出關鍵的一大步。

軍規科技 × 智慧醫療 打造行動醫療新標竿

為確保行動醫療能安全、可靠地深入社區與偏鄉，在桃市府統籌下，由西門子醫療提供醫院級CT與AI影像分析平台，神耀科技負責醫療艙與整車工程設計，亞東醫院則支援臨床應用與影像判讀，三方跨域協作，讓行動醫療精準落地。

全新的行動CT醫療車結合軍工與醫療科技，具備「穩、準、安心、貼心」四大特色。車體採軍規等級設計，具抗震防水功能，確保在惡劣環境下也能穩定運作；為確保影像品質，搭載智慧自動頂平系統，停靠傾斜地形時可一鍵調整水平；車內配有醫療級鉛屏蔽與穩壓電力系統，保障輻射防護及設備穩定；配備無障礙升降平台和No-Lift吊掛系統，方便行動不便者使用；CT儀器內亦導入Halo情緒安撫燈光與視覺倒數介面，減輕受檢者緊張感，營造安心溫暖的檢查環境。

桃園市直至年底前持續於八個偏遠地區試辦，明年起更將全面擴大至200場次巡迴服務，優先鎖定高風險職場、工廠及偏鄉，讓醫療資源觸角深入每個最需要守護的角落。

從工業區到海濱，從智慧科技到行動實踐，桃園正以智慧醫療作為城市健康的基石。這不僅是守護偏鄉居民就醫權益的里程碑，更為台灣行動醫療開啟了嶄新的篇章。

圖:桃園市長張善政（中）、副市長王明鉅（右）及西門子醫療副總裁邱禎祥（左）共同啟用行動CT醫療車。