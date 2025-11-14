全台首創赫雷斯雪莉桶熟成金門高粱 噶瑪蘭台灣之韻系列限定上市

（圖／品牌提供）

黑松公司與金門酒廠再度攜手，推出全新升級力作「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」。此次首創採用來自西班牙赫雷斯產區、全球烈酒品牌夢寐以求的「初次雪莉桶」熟成，將金門高粱酒的穀香底蘊與雪莉桶的深沉木質風味完美交融，酒體厚實圓潤、層次細膩。

這款新品使用百年工藝打造的赫雷斯雪莉桶，桶中殘留雪莉原酒風味，使熟成後的高粱酒呈現天然琥珀色澤。香氣方面，以黑糖、可可與蜜棗揭開序曲，後段綻放橙皮、烘焙堅果與雪莉氧化調；入口圓潤飽滿、油脂如絲緞般滑過舌尖，尾韻悠長，帶有焦糖、皮革與乾果的深沉韻味。本次限量推出全台不到8,000瓶。

黑松公司與金門酒廠再度攜手，推出全新升級力作「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」。（圖／品牌提供）

此外，黑松也同步推出超珍稀的SUPER JUNIOR 利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒 單一原桶強度」，全台僅396瓶，每瓶皆具獨立編號。未經調和、以56.8%酒精度直接裝瓶，展現最原始濃厚的雪莉桶木質香調，瓶身更加入金屬銘板，收藏價值倍增，堪稱烈酒玩家與E.L.F.必收逸品。

新品將於11月19日起於7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，並在全台酒類專賣店同步上市，建議售價4,980 元；而超限量的利特限定版則以5,880元上市，販售方式依各通路公告為準。（圖／品牌提供）

另外，噶瑪蘭與昇恆昌秉持共同推廣台灣威士忌工藝的理念，推出首發力作「噶瑪蘭 台灣之韻系列《海洋》單一麥芽威士忌」，以Fino雪莉桶熟成，酒體融合熱帶水果的明亮香氣，以及雪莉桶特有的堅果、乾果層次，展現出奶油太妃糖與乳脂軟糖的滑順甜香，伴隨絲滑牛奶巧克力蘊含其中，尾韻中則帶有海洋細緻的鹹味平衡，勾勒出台灣獨有的熱帶風味。

「噶瑪蘭 台灣之韻系列《海洋》單一麥芽威士忌」酒精濃度43%，容量 700ml，建議售價 NT$3,850，即日起於全台昇恆昌機場免稅店與內湖旗艦店限定販售。（圖／品牌提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

