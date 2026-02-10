全台首創青花瓷花燈亮相 三重先嗇宮元宵夜空耀眼登場

248260210a10

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市三重區先嗇宮供奉神農大帝，是北台灣重要信仰中心，也是不少民眾祈求平安豐收去處。為了結合宗教文化與藝術創作，先嗇宮丙午年花燈預計於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在廟前神農百草公園舉行開燈儀式，點亮三重夜色，展期預計到農曆元月底，為期約1個月。

248260210a13

今年花燈最大亮點，是全台首創、同時也是規模最大的青花瓷花燈。整座花燈高度達兩層樓，結構由2000個青花瓷湯匙、15000個青花瓷酒杯、300個玲瓏小碗、500個青花瓷盤子、300個青花瓷茶杯，邀請6名工匠投入34個工作天完成創作，不僅工法細膩，也成功寫下全國紀錄。

環保創意同樣吸引目光。現場展示一對以回收藥瓶打造而成的麒麟獻瑞，每一尊由20000支回收藥瓶組成，高度達2.3公尺，造型立體生動，在燈光映照下更顯華麗，也傳遞環保再生理念。

248260210a11

主燈則以喜氣滿滿的財神爺為主角，燈體長13米、高6米，財神騎坐駿馬，手捧金元寶，腳下遍布金光，象徵財運滾滾、好運臨門。副燈設計為5隻可愛的貓熊，姿態超萌，寓意五福臨門、步步高升。草地區還陳列25隻不同造型的駿馬，排列氣勢十足，成為拍照熱門區。

248260210a13

除廟前展區外，先嗇宮也提供一座長32米、寬八米的萬馬奔騰花燈，參與新北元宵燈會作為副燈展出，場面壯闊。現場另設3座描繪江蘇省景區風貌的花燈作品，呈現不同地域文化特色，邀請民眾在農曆正月初六前往疏洪道參觀新北燈會，感受傳統節慶結合創新藝術的視覺饗宴。

照片來源：新北市三重先嗇宮提供

