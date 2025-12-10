全台首創！動物救援團體用歌仔戲演繹生命教育明年1/4大東藝術文化中心登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】用歌仔戲教孩子尊重生命！動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」策劃近兩年，攜手昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會，共同推出生命教育主題戲劇《藝起集愛、浪愛無限》，將於明年1月4日(日)下午14:30~16:00於高雄大東藝術文化中心登場。這場有史以來首度以動物保護為主題、融合傳統歌仔戲形式的公益演出，希望讓民眾觀賞歌仔戲演出中體悟「尊重生命、善待動物」的精神，並推動文化與公益的跨界結合。

廣告 廣告

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示:長年奔走於流浪貓狗救援第一線的「台灣動物緊急救援小組」今年創立滿30週年，近年來，該組織將重心延伸至「生命教育」，期望從教育根本改變社會對動物的態度；本次特別與昭錦歌仔戲坊及高雄市傳統戲曲推廣教育協會合作，透過救援的真實故事與傳統戲曲的演出結合，讓孩子從戲中體悟尊重生命，重新省思人與自然的關係。

昭錦歌仔戲坊團長、高雄市傳統戲曲推廣教育協會理事長陳昭錦表示: 整齣戲劇融合歌仔戲唱念作打與現代肢體劇場，並設計親子互動橋段，讓觀眾不只是觀賞者，更成為戲劇的一部分，《藝起集愛、浪愛無限》改編自傳統戲曲《周處除三害》的故事，劇情融入現代動物救援真實案例，講述周處在除害旅途中，親眼見證「台灣動物緊急救援小組」如何救援受困的野獸，整場演出除了富含教育意義，更以藝術手法詮釋勇氣、慈悲與轉化的力量，寓教於樂，老少咸宜。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，本次演出陣容龐大，由昭錦歌仔戲坊的專業演員及各界共計42人參與演出，幕後則有超過60位技術與協力人員投入支援，從燈光、音響、服裝到舞台設計都全力以赴，呈現最完整的舞台製作。此外，還特別邀請來自高雄市龍華國小與陽明國小的15位小學生共同登台，透過親身參與，讓孩子們在戲劇中體會「尊重生命」的真實意義，也讓生命教育從舞台延伸到校園。

台灣動物緊急救援小組團隊30年來已救援超過萬隻傷病流浪貓狗，支援全台超過200個弱勢園區，並推動節育、送養與醫療支援等任務，近年來更致力於「生命平權」與「教育推廣」，以行動講座倡導「尊重生命、善待動物、共生共榮」的理念。執行長倪京台特別感謝高雄福華名品與娮彩有限公司共襄盛舉贊助此場活動，倪京台強調，明年1月4日(日)這場演出是第一次將教育與文化相結合、用藝術傳遞愛與希望的全新嘗試，「很希望父母帶著孩子一起體驗這份感動」。（圖／記者王雯玲翻攝）