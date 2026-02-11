全台首創！城西焚化爐點火試運轉 鄰避設施轉型綠能新地標

台南市安南區「城西垃圾焚化廠更新爐BOT案」，目前工程進度已達95％。市長黃偉哲11日主持點火儀式，宣告工程進入試運轉階段。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市垃圾處理邁入新紀元！市府為解決長期以來的垃圾去化缺口，推動安南區「城西垃圾焚化廠更新爐BOT案」，即使面臨全球物價波動與強烈風災挑戰，目前工程進度已達95％。市長黃偉哲11日主持點火儀式，宣告工程進入試運轉階段。這座全台首創結合「垃圾前處理分選」的高效能電廠，預計於今年底正式完工營運，屆時年發電量可供應超過6.4萬戶家庭用電，成功將鄰避設施轉型為綠能新地標。

「這是台南垃圾處理轉型最關鍵的一哩路！」黃偉哲在點火儀式上表示，城西焚化廠更新爐投資額超過72億元，原定去年11月點火，但受到丹娜絲風災影響，工程進度被迫調整，如今順利點火，象徵台南市將擁有全台最先進的資源循環再利用設施，不僅能妥善處理民生垃圾，更兼具優異的發電減碳效益。

廣告 廣告

台南市安南區「城西垃圾焚化廠更新爐BOT案」，目前工程進度已達95％。（市府提供／洪榮志台南傳真）

黃偉哲還提到，焚化爐常被視為「鄰避設施」，他由衷感謝安南區居民的體諒與支持，讓工程能順利推動。他也語重心長地呼籲，雖然硬體設施升級，但垃圾問題仍需全民從源頭減量做起，才能真正達成永續發展。

環保局指出，城西更新爐是一座具25％以上發電效率的再生能源發電廠，民國113年10月取得再生能源同意備案，去年3月與台電簽訂購電能購售契約後，即適用114年公告躉購費率每度3.9482元，且不受後續費率調整影響。同年完成69KV特高壓饋線施工，並於今年1月掛表完成，正式併入台電電力系統。

環保局說，未來每年預計可處理30萬噸民生垃圾，年度發電量預估達2億6244萬度，為舊廠的2倍以上，約可供應6萬4513戶家庭用電。更新爐不僅提升台南市現有處理能力，還導入先進的汙染防制技術，焚燒產生的氮氧化物、硫氧化物及氯化氫均遠低於法規標準，有效降低環境衝擊，可望於今年底全量運轉，加入台南市焚化處理系統，補足垃圾處理缺口。

環保局長許仁澤指出，城西更新爐設有全國首創的3套前處理分選設備，內含磁選機及渦電流，可有效分離金屬，提升燃燒效率。此外，貯坑維持24小時抽氣，從前端抑制汙染物生成，後端搭配多段式廢氣處理及脫硝系統，可將排放濃度降至最低；廢水則採有機、無機分別處理後，落實廠內循環零排放。

環保局強調，更新爐不僅是垃圾處理設施，更是高效發電、低能耗、低汙染的新式焚化發電設施，同時也是環境教育設施場所，它的管理大樓及主廠房，分別設有綠動教育館及綠能觀光工廠，廠商的回饋設施還規畫設置環境教育館，未來營運後，將形成完整廢棄物循環教育園區，提供參訪者耳目一新的感受。

更多中時新聞網報導

年節多重壓力交織 微休息比長假更療癒

私校小聯考猖獗 教部挨批淪幫凶

民眾捕獲九孔街頭寫春聯喊幸運