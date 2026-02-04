全台首創 挑戰自信建立教育理念 張秀菊基金會辦國小攀樹體驗賽

全台首創，張秀菊基金會今4日於台中公園舉辦「2026 散木盃國小攀樹邀請賽」。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】張秀菊社會福利慈善事業基金會今（4）日於台中市台中公園舉辦「2026 散木盃國小攀樹邀請賽」，活動自上午 9 時 30 分進行至下午 4 時。本賽事為全台首創、專為國小學童設計的攀樹競賽，以「提升技術．凝聚感情．善做公益」為核心，透過安全專業的攀樹體驗，陪伴孩子在挑戰中建立自信、信任與合作能力。

與會來賓合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

張秀菊基金會長期透過沙連墩社會企業推動戶外冒險體驗教育，實踐「做中學、學中覺」的教育理念，並獲台中市政府運動局、建設局、教育局共同支持。張秀菊基金會張良卿董事長表示：團隊二十多年來深耕體驗教育，看見孩子在真實挑戰中產生改變。今天這場全台首創的國小攀樹賽，不只是競技，更是一個讓孩子被安全陪伴、被信任支持的學習現場。

廣告 廣告

挑戰自信建立教育理念，張秀菊基金會於今4日辦國小攀樹體驗賽。（圖/記者廖妙茜拍攝）

本活動獲第八屆傳善獎支持，自 2023 年至 2025 年間，張秀菊基金會持續將多年累積的體驗教育輔導經驗，系統化為教材教具與培訓課程，並實際應用於高關懷及偏鄉兒少場域。張秀菊基金會郭碧雲執行長說：攀樹教育的核心不在高度，而在關係。今天現場可以看見老師成為陪伴者、孩子勇於嘗試、夥伴彼此支持，正是體驗教育『自發、互動、共好』精神的具體展現。

今日賽事規劃單人繩索上攀、師生合力賽及趣味競賽等項目，並邀請修樹高空作業技師、消防繩索救難團隊，現場展示繩索技術於高空工作、救難等應用的多元面向。同時也感謝中投星火團隊、臺東散木樹藝沙龍、山嵐野趣等專業夥伴投入賽事規劃與現場支援，共同促成活動順利進行。

與會來賓共襄盛舉大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

本次活動亦獲中區五十嵐集團－嵐星文藝體育事、Ropesmith 繩匠 x 專業繩索、iClimb（元鴻興有限公司）等單位贊助支持。贊助單位中區五十嵐集團－嵐星文藝體育事柯秋燕執行董事表示：能支持這場以孩子為核心、結合教育與公益的全台首創賽事，是企業實踐社會責任的重要行動，也期待孩子在體驗中探索未來更多可能。

基金會期盼透過今日賽事，讓體驗教育成為社會共好的重要力量，陪伴更多孩子在安全與信任中成長。（圖/記者廖妙茜拍攝）

張秀菊基金會指出，目前世界上尚無專為孩子舉辦的攀樹比賽，「2026 散木盃國小攀樹邀請賽」不僅是一場活動，更是一場教育與公益並行的實踐行動。 基金會期盼透過今日賽事，持續串連政府、企業、學校與民間團體，讓體驗教育成為社會共好的重要力量，陪伴更多孩子在安全與信任中成長。