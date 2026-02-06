全台首創！桃園婦幼局推兒童安全座椅計程車 上路一周服務破60趟

附兒童安全座椅的計程車，讓「需要汽座」不再成為叫車時的難題。圖：婦幼局提供

「孩子要打預防針、又下雨又抱娃，臨時叫車最怕一句『我們車上沒有汽座』。」、「以前只能騎摩托車帶小孩出門，一路提心吊膽；有安全座椅的計程車很少，但我們真的很需要。」如今，桃園市政府聽見爸爸媽媽的心聲，也看見育兒交通環境的實際缺口，率全國之先自本(2)月1日起推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」。

桃園率全國之先推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」。圖：婦幼局提供

婦幼局表示，民眾只要透過桃園市民卡APP註冊成為市民尊榮會員，即可在同一平台完成兒童資料登記與叫車需求設定，快速媒合附兒童安全座椅的計程車，提升幼童乘車安全，也讓家長接送更省心。服務上路首周即累計破60趟，反應熱烈。

婦幼局長杜慈容說，該服務除提供「一生好運卡」持卡人使用外，也擴大到父母持有市民卡且育有0至6歲幼童的家庭。無論是帶孩子外出就醫、打預防針、接送托育，或臨時有交通需求，都能即時叫到附兒童安全座椅的計程車，讓「需要汽座」不再成為叫車時的難題。

婦幼局指出，首波由新梅衛星車隊及大文山衛星派遣車隊投入營運量能，並結合企業與團體捐贈100台兒童安全座椅，同步媒合100名司機加入服務。杜慈容指出，服務所提供之兒童安全座椅均符合國家安全標準；為提升媒合成功率，市府除依既有「好孕專車」補助架構推動外，並辦理司機教育訓練，及加碼提供司機獎勵與車隊管理支持，鼓勵更多車輛投入，讓家長「叫得到，也坐得安心」。

此外，對於不需要兒童安全座椅的「一生好運卡」持卡人，也可直接透過桃園市民卡APP叫車，不必反覆切換不同車隊系統；在整合平台即可完成叫車，讓服務更便民、使用更直覺。

婦幼局也補充，自今(115)年1月1日起，「好孕專車」車資補助效期已由產後7個月延長至產後1年；復興區同步擴大使用範圍，納入嬰幼兒預防保健及一般醫療就診需求，並啟用全國首波於偏遠地區導入的兒童安全座椅計程車服務，強化偏遠地區婦幼就醫可近性。

「好孕專車」及兒童安全座椅計程車服務資訊，請至婦幼局官網查詢，或洽諮詢電話03-332-2101 分機5909、5910。桃園市民卡相關資訊請至市民卡網站查詢；市民卡APP操作問題，請洽智慧城鄉發展委員會諮詢電話03-332-2101分機6918。

