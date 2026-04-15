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全台首創！桃園「可負擔住宅」條例出爐 張善政：落實住宅去商品化 183

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／桃園報導

桃園市政府今（15）日拍板通過《桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例》草案，力拚5月下旬通過，並於7月報請內政部核定，將成為全台第一個針對「可負擔住宅」法制化的縣市。張善政表示，此條例為全國首創可負擔住宅制度，透過建立政府主導的居住支持機制，在高房價與租屋不穩定之外，提供市民多元且可負擔的居住新選擇。

張善政說明，此制度設計具4大重點，包括推動住宅去商品化、結合捷運導向開發（TOD）進行選址、優先提供年滿25歲未滿45歲且育有未成年子女家庭，以及透過財務循環機制挹注社會住宅資源。他說，透過限制轉售及交易機制，確保住宅以自住為主要用途，並以家庭負擔能力作為訂價依據，而非市場行情，降低青年購屋門檻，同時兼顧社會住宅體系之永續發展。

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張善政指出，該政策自111年提出構想，112年全面檢討住宅政策，並於113年下半年啟動法制作業，期間整合都市計畫、金融、法律及不動產專業意見，累計召開逾100場研商會議，並經法規會3次審議修正後完成草案。他提到，制度設計也納入捐建、申請、買賣及管理等完整規範，並透過信託機制及必要時政府收回機制，確保住宅資源不流入自由市場。

張善政強調，此項政策最大的挑戰在於突破「住宅商品化」的既有概念，回歸以居住為核心需求的新制度設計。他說，未來條例若順利在議會審議通過，除將報請中央核定外，也可望成為各縣市推動住宅政策之重要參考模式，協助更多有成家需求的年輕家庭在桃園穩定居住、安心生活。

另外，都發局表示，該立法聚焦6大重點：第一，落實住宅去商品化，申購價格將以民眾可負擔能力為基礎訂定，並低於市場價格；第二，強化自住使用原則，逐步健全住宅階梯體系；第三，建立封閉市場交易機制，確保住宅資源持續提供予有實際居住需求的家庭購買及居住；第四，採取固定價格買賣制度，避免流入一般市場遭投機套利，並明定得由桃園住宅及都市更新中心保證買回。

第五，採前期信託機制，於符合特定條件後始得移轉所有權，以兼顧住宅資源管理與政策目的，平衡公共利益與市民權益；第六，優先照顧青年婚育家庭，申購條件包括年滿25歲未滿45歲、育有或懷有未成年子女之夫妻、連續設籍桃園市滿一年以上、家庭成員均無自有住宅，且須符合所得及財產標準等規定。提供婚育家庭更具體、實質的居住支持。

照片來源：桃園市政府提供

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