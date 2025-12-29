全台首創！癌友心理諮商所明年1月開張 每人6次免費諮商

癌症希望基金會附設心理諮商所將於明年1月啟用，為全台首個癌友專屬心理諮商所。癌症希望基金會提供



台灣新診斷癌症人數不斷攀升，根據國健署2022年統計，平均每4分2秒便新增一個家庭苦於癌症。癌症希望基金會盼能打造完善的身心照護網今（29）日宣布癌症希望基金會附設心理諮商所將於明年1月啟用，這是全台第一個專屬病友和家屬的心理諮商所，將提供每人最多有6次免費諮商，讓癌友家庭找回與病前行的力量。

癌症希望基金會今發出新聞稿表示，心理照護是癌症治療不可或缺的一環，2018年起基金會在台北、台中和高雄希望小站提供癌症病友和家屬心理諮詢服務，同時納入癌後性諮詢，由心理師協助梳理情緒，增進心理自我照護的能力，近3年總計服務近500 人次。

癌症希望基金會指出，為提升服務量能和可近性，今年進一步在台北籌設心理諮商所，12月中旬取得台北市衛生局核准執照，成為全台第一個取得心理諮商所開業執照的癌症非營利組織，明年元月正式投入服務，癌友和家屬的心理照護也邁向新里程碑。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，國內外研究顯示，近半數的癌症病人出現明顯的情緒困擾，而且約有3至4成的病友面臨顯著的焦慮或憂鬱反應，然而台灣癌症5年存活率已突破6成，這也意味著心理健康支持是當前重要的公共課題，但是癌後心理照護長期缺乏系統性的資源，費用負擔大、可近性低。

蘇連瓔表示，成立心理諮商所正是正是期盼補足缺口，癌症希望基金會將繼續推動「癌友及家屬心理支持補助案」，由心理師視個案需求，提供單次或連續性心理諮商，每人最多可有6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶／家庭諮商。

該諮商所所長葉北辰指出，與一般心理諮商機構最大不同，癌症希望基金會附設心理諮商所延攬心理腫瘤學（Psycho-oncology）專業的心理師團隊，貼近病友及家屬的疾病治療和心理需求，甚至心理師本身曾經歷罹癌或照顧者的心路歷程。

葉北辰說，「在這裡，你不需要花很多力氣解釋醫療名詞，我們可以更快地進入那些你真正想說，卻一直沒有機會好好說的核心」，心理師將陪伴病友面對確診衝擊、治療焦慮、復發擔憂與預後不確定性，同時協助病友處理睡眠困擾或癌因性疲憊、醫病溝通與醫療決策思考。

該諮商所副所長靳秀麗指出，「身體會在我們心理撐不住之前，先替我們發聲。」多項統合分析證實，焦慮與憂鬱會顯著增加癌症死亡率與全死亡率。此外，病人的情緒困擾會蔓延，導致照顧者耗竭和家庭衝突，「這裡不僅是心理諮商所，也是癌友家庭的心理支持基地，提供多元的心理健康服務」。

癌症希望基金會表示，即日起，癌症希望基金會附設心理諮商所開放預約，初期提供實體（面對面）心理諮商服務，預計明年2月增設通訊（遠距）心理諮商服務，預約或洽詢可電免費服務專線：0809-010-580。

