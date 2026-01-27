全台首創！ 竹市啟動「新竹市公車創新大計畫」翻轉大眾運輸困境

新竹市長高虹安今(27)日宣布啟動「新竹市公車創新大計畫」，將透過五大核心政策，並結合「智慧候車環境升級」方案，於117年達成市區公車全面電動化。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】針對後疫情時代，全台普遍面臨公車搭乘率下滑、司機人力短缺、以及營運成本攀升、等嚴峻挑戰，新竹市長高虹安今(27)日召開記者會、宣布啟動「新竹市公車創新大計畫」，將透過五大核心政策，並結合「智慧候車環境升級」方案，目標於117年、達成市區公車全面電動化，推動新竹市邁向低碳、智慧、宜居的科技城市。

高虹安表示，未來將以「電動購車補助」、「充電場站建置」、「穩定司機員額」、「路網優化加密」及「合理成本檢討」五大核心政策，系統性推動公車改革。市府首先加碼「電動公車補助」，將汰換補助提高至最高49%，搭配中央補助後，最高補助99%，業者僅需負擔約1%成本即可購置新車，並同步提供充電樁49%補助；為解決業者最關切的充電調度問題，市府更全台首創「電動公車公共充電樁」，除已啟用的北大停車場外，自今(115)年起，將盤點公有土地設置公共充電樁，雙管齊下，完善電動公車充電環境。

今年起，公車司機補助由每月新臺幣1萬元提高至最高2萬元（甲類2萬元、乙類1.5萬元），期盼穩定人力、吸引新血投入。在路網優化方面，市府將透過大數據分析重新配置資源，並研擬香山地區新路線及延駛重劃區，讓公共運輸深入過去的交通服務死角。在合理成本檢討方面，市府除持續檢視營運結構，也將比照雙北運價制度，建立「載客越多、補助越多」的正向循環機制，鼓勵業者提升服務品質，吸引優質業者深耕新竹。

交通處補充，目前新竹市共有797處公車站點，設有78座智慧站牌與99座候車亭。市府已編列預算，預計於今年新建130座智慧站牌及30座候車亭，結合新竹通智慧公車即時資訊系統，讓通勤族、學生與長輩都能即時掌握到站資訊，享有更安心、舒適的候車體驗。

市府強調，交通改革不是修修補補，而是結構性的全面優化。從司機福利、業者經營、路網設計到智慧候車環境，新竹市正一步一腳印落實「交通暢行、友善行人」的施政願景，攜手市民打造不再壅塞、更有溫度的交通新未來。