全台首創！Unreal Engine 5＋AIGC 義大打造電影級沉浸式遊樂 《魔幻空間》搶攻20萬人潮

▲義大遊樂世界斥資新台幣 7,000 萬元打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》，已正式啟用，是全台首度導入「5D CAVE」技術的遊樂設施。(義大遊樂世界提供)

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】南台灣跨年再添話題亮點！義大遊樂世界宣布，斥資新台幣7,000萬元、歷時18個月、集結百人專業團隊打造的全新沉浸式遊樂設施《魔幻空間｜亞特蘭提斯・勇者啟航》，已於12月30日正式啟用，成為全台首座導入電影級技術的沉浸式遊樂設施，瞄準跨年與農曆新年雙檔期商機，預估可吸引超過20萬人次遊客造訪。

義大世界以跨年煙火聞名全台，素有「北101、南義大」美譽，每年跨年檔期帶動大量人潮與消費動能。此次推出《魔幻空間》，被視為跨年假期的「最強吸客機」，進一步強化義大在南台灣娛樂觀光市場的領先地位。

《魔幻空間》突破傳統遊樂設施以觀看為主的形式，導入與《艾爾登法環》、《黑神話：悟空》等3A級遊戲相同的Unreal Engine 5引擎，結合AIGC技術，打造五面投影環繞場域，搭配電影等級視覺特效、多感官回饋與即時互動，讓遊客從踏入劇場瞬間即被包覆於故事情境之中，親身參與史詩級冒險。

設施以古希臘神話為背景，原創IP故事引領遊客跟隨探險家潛入「遺落之海」，穿梭於失落的亞特蘭蒂斯文明。透過360度環繞音效、臨場視覺與即時互動演算，營造深海壓迫感與場景推移的沉浸體驗，讓遊客不再只是觀賞故事，而是以第一人稱視角「走進」冒險世界。

義大開發表示，《魔幻空間》的推出，象徵台灣遊樂產業邁向「電影級沉浸體驗」的新里程碑，未來將持續投資原創內容與前瞻科技，打造能被親身體驗、反覆回味的創新娛樂，為遊樂產業注入全新動能。（圖╱義大世界提供）