全台首創AI照護機器人「愛寶」亮相 有望分擔護理人員3成工作量

全台第一台生成式AI智慧醫療照護機器人「愛寶」，6日在台中市立老人復健綜合醫院（市立醫院）開幕典禮正式亮相。（馮惠宜攝）

被譽為全台乃至全亞洲第一台生成式AI智慧醫療照護機器人「愛寶」，6日在台中市立老人復健綜合醫院（市立醫院）開幕典禮正式亮相，愛寶具導覽、衛教、護理諮詢、病房引導與緊急應變功能，可減輕護理人力逾三成，被視為高齡醫療的重要科技突破。

愛寶由中國醫藥大學（中醫大）與長聯科技共同研發打造的生成式AI照護機器人「愛寶」（AI-Po），這項亞洲頂尖科技旨在應對台灣超高齡社會和臨床人力不足的嚴峻挑戰。

愛寶亮相現場也出現有趣插曲。台中市長盧秀燕向愛寶提問「現任衛福部長是誰？」機器人一度回答為前部長邱泰源，讓在場的衛福部長石崇良忍不住大笑。之後再次提問時，愛寶立即修正並回答正確姓名，展現生成式AI在資訊更新上的挑戰，也引發現場熱烈討論。

「愛寶」具備導覽、衛教、護理諮詢、病房引導等多項服務功能，還能在偵測民眾昏倒等突發事件時，自動啟動通報系統，協助第一時間應變。中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，愛寶可望分擔護理人員約3至4成工作量，讓專業人力得以專注在更複雜的臨床照護。

院方強調，AI照護機器人的導入，是打造「台灣高齡AI醫療示範醫院」的關鍵一步，也象徵智慧醫療在台灣正式邁入新階段。

