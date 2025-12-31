全台首場煙火秀！新北「1314跨河煙火」照亮淡水八里

迎接2026到來，全台首場煙火秀「閃耀新北1314跨河煙火」今晚在淡水、八里登場！於晚間8點25分點燃跨河煙火秀，施放長達13分14秒，呼應「一生一世」的寓意。煙火也結合全世界最大單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」的建築特點，透過煙火及光雕搭配，成為今年跨年夜的主打焦點之一。

這場跨河煙火活動橫跨淡水、八里兩岸，淡水海關碼頭、漁人碼頭與八里左岸公園一帶都能欣賞；周邊也同步規劃舞台與市集等主題區，讓民眾在河岸邊一邊感受跨年氛圍、一邊欣賞煙火照亮夜空。

全台首場煙火秀「閃耀新北1314跨河煙火」今晚於淡水、八里兩岸登場。圖／新北市觀光旅遊局影像提供

閃耀新北1314跨河煙火。圖／台視新聞

責任編輯／周瑾逸

