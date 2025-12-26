全台首場 台南無人機救災展演

面對極端氣候愈加頻繁，新型態的災害出現，在台南就有全台首場無人機救災展演，希望未來無人機能夠當成先遣救災部隊，將災害影像即時傳回，讓指揮中心能正確判讀，展現科技的溫暖，也提升城市韌性。

「這個屋頂都吹走了，對 這個也會積水就對了，主要是看裡面的東西，主要是看裡面 容器，帆布上面有都黑色的，一圈一圈的 壓著輪胎。」

丹娜絲風災後，無人機也能查病媒蚊。台南市長 黃偉哲：「在風災之後，哪些地方的水塔倒了，哪些地方的水塔蓋子不見了，哪些地方又吹來積水容器，很快的非常高效率，就能夠發現。」

除此之外，無人機也能定期海岸線勘查，還有搜尋受困者，上山下海，不受地形限制。「現在使用送藥無人機，將長照中心急需的藥品，透過空中運輸的方式，傳送到指定地點。」

副總統 蕭美琴：「如果科技可以能夠，賦予更多的溫度，來解決我們人在面對，各項挑戰的過程，我相信人與科技的結合，將進一步的讓我們的城市，更具有韌性。」

「這一支(桅桿)經過輕量化設計，只有40公斤 它可以，舉升50公斤的重量到6米(高)，目前是台灣輕量級桅桿，能力最強的一支。」

