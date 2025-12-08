全台首套！台南大學推AI台英語學伴機器人 台語提、答難不倒

台南大學8日邀集6家學院師生，公布年終研究成果。（程炳璋攝）

台南大學8日舉辦年終成果發表會，校內6家學院師生分享6項年度研發成果，其中理工學院與國科會長年合作人機共學計畫，蒐集超過20萬筆台語語料整合發表全台首套AI「台英語學伴機器人」系統，可應用在學校台語教學、飯店迎賓與夜市點菜日常生活。

南大的教育、理工、環生、管理、人文與藝術6家學院研究團隊，8日各自發表研究成果。其中AI領域一直被視為校方發展重點。

台南大學資工系教授李建興（站立者）率團隊開發出台英語AI學伴機器人。（程炳璋攝）

李建興團隊配合國科會計畫，與出版社產學合作，民國107年起就開始發展「人機共學」。近年利用更成熟的AI模型，整合（ASR）「自動語音辨識」、（LLM）「AI對話引擎」與（TTS）「文字轉語音系統」，開發出1套「台英語學伴機器人」系統。

廣告 廣告

這套系統能以台語發問，轉成文字，AI對話引擎思考答案，轉成台語回覆。全程不需上網、不用上雲端，只要1台筆電與機上盒，就能運作，避免因網路不穩造成系統出問題。

李建興表示，團隊收集全台20多萬筆台語語料，輸入模型微調，更貼近台灣本土台語發音，台灣未來可落地運用在各項日常生活，包括在學校的台語教學課程、飯店迎賓、夜市點餐甚至醫療機構，民眾以台語發問，機器人以台語回答，對在地長輩更方便。

更多中時新聞網報導

車禍後變複視 手術助重見清晰

李千娜開唱被女兒請下台

奧會改選 蔡家福接任主席 首位女副主席也誕生