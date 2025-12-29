全台首家公辦民營臺南市立醫院簽署BOT案 公私協力守護市民健康

南市長黃偉哲及衛生局長李翠鳳在眾人見證下，與秀傳醫療社團法人董事長黃士維及市立醫院院長蔡良敏簽署BOT契約，將展開為期50年的全新醫療里程碑。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲及衛生局長李翠鳳在眾人見證下，與秀傳醫療社團法人董事長黃士維及市立醫院院長蔡良敏簽署BOT契約，將展開為期50年的全新醫療里程碑。（記者李嘉祥攝）

臺南市立醫院為台灣首家「公辦民營」醫院，自民國77年起由臺南市政府委託秀傳醫療社團法人經營，樹立臺南醫療公私協力典範；有鑑於現行ROT契約將於116年屆滿，為確保市民醫療服務品質，市府超前部署29日先舉行BOT簽約儀式，市長黃偉哲與秀傳醫療社團法人董事長黃士維及市立醫院院長蔡良敏共同簽署，宣布將引進民間投資超過76億元，增設腫瘤大樓及現代化醫療設施，展開為期50年的全新醫療里程碑。

南市副市長趙卿惠、衛生局長李翠鳳、財政稅務局長李建賢、法制處長楊璿圓，以及市議員曾培雅、陳皇宇、蔡秋蘭均出席見證。

黃偉哲市長表示，秀傳醫療集團自民國77年承接經營市立醫院，當年ROT案為全國首例，奠定公私協力推動醫療建設里程碑，如今再以BOT模式擴大投資，不僅是契約的延續，更展現深耕臺南、長期守護市民健康承諾，市府將在醫院周邊交通動線、道路順暢與病患就醫權益等配套全力配合，確保工程推動與醫療服務品質兼顧，透過公私協力持續打造永續、友善且具前瞻性的醫療照護環境。

黃偉哲市長也提及此案最大特色是醫院持續營運並同步興建全新醫療大樓，施工與醫療服務需高度協調，難度與挑戰性全國少見，深具指標意義，也感謝秀傳多年來守護無數生命，對市民健康貢獻深遠，此次在既有基礎上再度擴充醫療量能，打造更完整更現代化醫療環境，將成為臺南醫療發展重要里程碑。

李翠鳳局長指出，醫院永續經營需要充足的投資能量與長遠規劃，經專家建議市府決定採行BOT模式，並設定為期50年經營期，以引進民間資源打造現代化醫療環境；根據新契約內容，BOT案規模為急性一般病床數431床的區域醫院等級，並將增設腫瘤科與嶄新的腫瘤大樓，以提升整體治療量能，投資金額超過新台幣76億元，至於針對未來新的醫療大樓急診室將改設於崇明路，以減少周邊交通衝突，優化民眾就醫動線。

李翠鳳局長說，此案最大挑戰在於長達10年半的興建期間內，需在「醫療服務完全不中斷」前提下完成整體汰舊換新，在台灣醫療建設史上是極具指標性的挑戰，被形容為「穿著衣服改衣服」，唯有長期深耕、具備高度專業與責任感的團隊才能承擔此風險；秀傳醫療社團法人依據原契約與《促進民間參與公共建設法》規定，於112年3月主動提出規劃構想，市府隨即啟動政策公告與可行性評估，辦理公聽會廣納民意與溝通，隔年底甄審委員會評選，秀傳醫療社團法人獲評為最優申請人，並於12月22日完成議約，新BOT契約將於116年7月1日正式生效，50年營運期間屆滿後再移轉建設所有權予市府。

秀傳醫療社團法人董事長黃士維強調，未來會持續強化市立醫院作為社區健康守護者角色，並深化與基層診所、地區醫院及醫學中心的雙向轉診合作，促進醫療資源合理配置，提供以病人為中心、高品質且高效率的醫療服務，以前瞻性醫療照護守護南市民健康未來。