全台首家公辦民營醫院再升級 南市府與秀傳簽署市醫BOT引進76億續營50年

台南市政府今日舉行BOT簽約儀式，由台南市長黃偉哲、秀傳醫療社團法人董事長黃士維及台南市立醫院院長蔡良敏共同簽署，宣布引進民間投資超過76億元，增設腫瘤大樓及現代化醫療設施，展開為期50年的全新醫療里程碑。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 台南市立醫院作為台灣首家「公辦民營」醫院，自民國77年起由台南市政府委託秀傳醫療社團法人經營，已成為台南醫療公私協力的典範。有鑑於現行ROT契約將於116年屆滿，為確保市民醫療服務品質，台南市政府超前部署，於今(29)日舉行BOT簽約儀式，並由台南市長黃偉哲、秀傳醫療社團法人董事長黃士維及台南市立醫院院長蔡良敏共同簽署，宣布引進民間投資超過76億元，增設腫瘤大樓及現代化醫療設施，展開為期50年的全新醫療里程碑。

廣告 廣告

黃偉哲表示，秀傳醫療集團自民國77年承接經營台南市立醫院，當年ROT案即為全國首例，奠定台南公私協力推動醫療建設的重要里程碑，如今再以BOT模式擴大投資，展現深耕台南、長期守護市民健康的承諾。他也強調這不僅是契約的延續，更是對市民健康的承諾，市府也將在醫院周邊交通動線、道路順暢與病患就醫權益等各項配套上全力配合，確保工程推動與醫療服務品質兼顧，並期盼透過未來的公私協力，共同持續打造一個永續、友善且具前瞻性的醫療照護環境。

黃偉哲指出，此案最大特色在於醫院仍持續營運中，同步興建全新醫療大樓，工程與營運並行，施工與醫療服務需高度協調，施工難度與挑戰性在全國實屬少見，深具指標意義。他也感謝秀傳多年來守護無數生命，對市民健康貢獻深遠，此次在既有基礎上再度擴充醫療量能，將為台南打造更完整、更現代化的醫療環境，這不僅是市民樂見的好事與美事，也將成為台南醫療發展的重要里程碑。

衛生局表示，醫院的永續經營需要充足的投資能量與長遠規劃，而經專家建議，市府決定採行BOT模式，並設定為期50年經營期，以引進民間資源打造現代化醫療環境，另根據新契約內容，BOT案規模為急性一般病床數431床的區域醫院等級，並將增設腫瘤科與嶄新的腫瘤大樓，以提升整體治療量能，投資金額超過新台幣76億元，至於針對未來新的醫療大樓急診室將改設於崇明路，以減少周邊交通衝突，優化民眾就醫動線。

衛生局強調，此案最大挑戰在於長達10年半的興建期間內，必須在「醫療服務完全不中斷」的前提下完成整體汰舊換新，這在台灣醫療建設史上是極具指標性的挑戰，被形容為「穿著衣服改衣服」，唯有長期深耕、具備高度專業與責任感的團隊才能承擔此風險，市府對秀傳醫療社團法人的投入與承諾，深具信心。

衛生局說明，依據原契約與《促進民間參與公共建設法》規定，秀傳醫療社團法人於112年3月主動提出規劃構想，而市府隨即啟動政策公告與可行性評估，期間辦理2場公聽會廣納民意，與當地居民進行充分溝通，經113年12月8日甄審委員會評選，秀傳醫療社團法人獲評為最優申請人，並於12月22日完成議約，新BOT契約將於116年7月1日正式生效，50年營運期間屆滿後，再移轉該建設之所有權予台南市政府。

秀傳醫療社團法人董事長黃士維表示，未來將持續強化台南市立醫院作為社區健康守護者的角色，並深化與基層診所、地區醫院及醫學中心的雙向轉診合作，促進醫療資源合理配置，提供以病人為中心、高品質且高效率的醫療服務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南南瀛草地音樂會擠6萬人嗨爆 台日藝人接力玖壹壹壓軸

中國「民營火箭」加速追趕可回收技術! 新空間航天啟動「赤兔1號」測試