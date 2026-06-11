全台首家危老重建醫院 門諾醫院健康管理大樓啟用

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）門諾醫院建物近半世紀，且歷經花蓮數次大地震，耐震補強不足以達安全需求，將拆除重建，成為全台首家危老重建醫院；原本復健治療等診間搬遷到新建的健康管理大樓，持續守護東部民眾健康。

門諾醫院今天舉行健康管理大樓揭牌感恩儀式，花蓮縣長徐榛蔚、捐款人、合作夥伴及醫護人員等見證下，共同迎接全新健康照護基地正式啟用。大樓歷時4年興建、斥資超過新台幣8億元興建，整合健康檢查、復健治療、月子中心、血液透析（洗腎）、兒童早療等多元服務，提供全齡健康照護。

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門諾醫院院長莊永鑣接受媒體聯訪表示，總院區因建築老舊有安全疑慮，預計年底拆除信實樓及仁愛樓，重建現代化綜合醫療大樓，總經費估計約30億元，工期約3至4年。

信實樓、仁愛樓原本復健治療、血液透析（洗腎）、兒童早療及行政空間等已搬遷至新建的健康管理大樓，另平安樓和恩慈樓的門診、住院空間仍照舊提供服務。

門諾會醫療財團法人董事長賴史忠表示，門諾在花東深耕近80年，始終秉持愛人如己的精神服務鄉親。從早期深入偏鄉巡迴醫療，到今日打造結合預防保健、兒童發展、復健醫療及高齡照護的健康基地，改變的是服務型態，不變的是守護生命的初心。

健康管理大樓建築規模為地下2層、地上5層，總工程經費超過8億元，其中醫院自籌6億元，其餘經費則來自社會大眾、企業團體及長期支持門諾的捐款者共同成就。統計興建期間，共有超過1萬5000人次響應捐助，累積超過5萬筆捐款，從企業機構到一般民眾，許多人以不同方式參與這項醫療建設，匯聚成守護東部健康的重要力量。每一塊磚瓦的堆砌，不僅承載著醫療發展的願景，也凝聚著社會各界對花東鄉親的祝福與期待。（編輯：張銘坤）1150611