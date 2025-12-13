全台首家 三峽農會碧萃茶飲開幕

新北市三峽區農會品牌旗艦據點「樂森活」昨日剪綵開幕。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市三峽區農會為全台第一家成立的農會，也是全台第一家引進茶改場技轉技術「次世代速萃茶飲加工技術」經營手搖飲店的農會，十三日舉行「碧萃茶飲」開幕暨新品發表會，即日起邀請大眾到三峽品嘗農會用在地農特產精心製作的茶飲及餐點，還可購買農會美味伴手禮。

三峽區農會指出，「碧萃茶飲」店內使用的茶飲原料是透過「次世代速萃茶飲加工技術」進行加工，其中關鍵新製程「濕裁切加工技術」以新鮮茶葉加工，可有效去除茶葉耗損，減少茶葉在傳統製程中的損耗成本，並可用較少的茶原料沖泡出更多量的茶，茶葉並由三峽青農黃耀寬及其他本地農友提供，有效強化國產茶葉原料於市場競爭優勢。

新北市三峽區農會打造農會品牌旗艦據點「樂森活」推出梨仔筍燜肉、筍香肉燥飯、筍香肉燥乾麵線等農產加工新品發表。（記者吳瀛洲攝）

三峽會表示，由新技術製成的碧螺春、蜜香紅茶及花果草本茶手搖飲，茶湯醇厚清透、風味鮮爽甘甜不加糖也甘甜；店內還販售青農陳冠樺蜂蜜製作的蜂蜜氣泡飲，由三峽碧螺春及蜜香紅茶製成的霜淇淋，及由花蓮吉安鄉農會使用全台十家農會農特產製成的「台灣拾味冰品禮盒」等產品約二十種。

出席活動的副市長陳純敬指出，三峽區農會這次結合「碧萃茶飲」及「峸食鱸魚」，打造農會品牌旗艦據點「樂森活」，透過與在地八條壽司餐飲集團旗下新品牌「峸食鱸魚」合作推出梨仔筍燜肉、梨仔筍金醬、筍香肉燥飯、筍香肉燥乾麵線等農產加工品，開創三峽綠竹筍多元銷售管道，也推出鱸魚人參土雞湯、各式小菜及滷味等四十二種餐點。

新北市三峽區農會「碧萃茶飲」店內使用在地茶農的新鮮茶葉透過「次世代速萃茶飲加工技術」的手搖飲。（記者吳瀛洲攝）

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，即日起至十二月廿一日農會特別推出一系列開幕優惠活動，包括開幕當日購買優惠外，十四日起至十九日全館消費滿三百元送筍香肉燥飯兌換券一張（市價五十元，每日限量一百張）；另十四日有大杯飲品同品項買一送一、十九日至廿一日有霜淇淋買一送一等優惠，想了解更多三峽區農會「碧萃茶飲」開幕好康優惠，可上新北市府農業局稼日蒔光臉書粉專或三峽區農會臉書查詢。