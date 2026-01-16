全台首家AI麵館 煮麵到出餐全靠機器

圖說：全台首家AI麵館正式開幕（圖片來源：韓文明拍攝） 全台首家AI麵館-夢想麵館民權店16日在民權一路與興中路口正式開幕，身兼夢想麵館董事長的高雄市烹飪餐飲商業同業公會理事長王俊華，打造全台第一家AI麵館，只要動動手指，從煮麵到出餐，最快只要一分鐘。行政院南部服務中心副執行長謝文斌、高雄市政府經發局副局長林廖嘉宏、高雄市議員黃文益等人到場參與剪綵。

夢想麵館民權店為上班族與夜貓族提供一個24小時可以快速填飽肚子的地方，除了一開始熱機需要7分鐘，後續只要等一分鐘就有熱騰騰的麵可以吃。整間店沒有員工，提供牛肉麵、豬肉麵、雞肉麵等七款麵，顧客進到店裏，先在機台點餐，再等候機器煮麵，店裏還有蔬菜自助吧，提供酸菜、辣蘿蔔等小菜，還有微波水餃和滷味的選項。

圖說：夢想麵館提供七款麵給顧客選擇。（圖片來源：韓文明拍攝） 王俊華表示，人力不足、原物料成本上升、營業時間被壓縮，讓許多餐飲業者不得不在品質與價格之間做出取捨。然而，王俊華始終不願接受「平價就必須將就」的結果。他認為，平價不該等於隨便，科技也不該讓食物失去溫度。夢想麵館選擇了一條相對困難、但更長遠的道路，嘗試用制度與流程，而非犧牲品質，來回應產業的結構性問題。

對於外界關心為何導入大量科技設備，王俊華表示，關鍵不在於科技本身，而在於如何使用科技。「我們想把人留下來，把該被珍惜的事情交給人；把重複、耗力、容易出錯的事情，交給系統。」他強調，科技不是取代良心，而是幫助良心被每天、每一次地堅持下去。消費者或許看不到所有設備細節，但能實際感受到餐點品質的穩定與安心。

圖說：蔬菜自助吧提供酸菜、辣蘿蔔等小菜。（圖片來源：韓文明拍攝） 夢想麵館最受到關注的，是99元就能吃到現點現做的牛肉麵。與市面上常見的料理包或半成品不同，夢想麵館堅持從新鮮麵粉開始，完成揉麵、成型到下鍋的完整流程，每一碗麵都在現場製作。王俊華指出，這樣的定價並非短期促銷，而是希望能成為長期存在的日常選項。價格親民的背後，是將成本控制放在流程、系統與效率上，而不是省在消費者端起來的那一碗麵裡。

夢想麵館2.0不只是一家麵館，店內也供應由世界烘豆冠軍賴昱權聯名監製的 AsurElix冠軍精品咖啡，讓消費者在任何時段都能喝到高品質的現萃咖啡；甜點部分則引進藍帶學院背景團隊打造的霜淇淋，並提供茶謎茶的法國皇家婚禮馬黑茶。此外，滷味、披薩等餐點選項，也讓用餐型態更加多元。

