全台首度普查獨居長者！編62億預算、兩年完成 將依照顧需求分級補助地方

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣邁入高齡社會後，「孤獨死」問題日益嚴重。衛福部與內政部宣布，將於明年啟動全台首次「獨居長者概況調查」，編列62億元經費，預計2年內完成。此調查將依長輩照顧需求分成高、中、低三級，並補助地方政府提供送餐、問安、裝設警示器等關懷服務，盼能有效降低獨居長者意外身亡案例。

台灣「孤獨死」問題日益嚴重，衛福部與內政部宣布，將於明年啟動全台首次「獨居長者概況調查」。（示意圖／Unsplash）

根據統計，台北市去年已正式步入「超高齡社會」，65歲以上人口占比達20%。光是北市，每年就有超過百起「孤獨死」案例，其中約四成是死後三天以上才被發現。類似情形也在各縣市頻傳，顯示獨居長輩照護體系亟需全面盤點與強化。

根據《聯合新聞網》報導，衛福部次長呂建德表示，這次普查將結合內政部與地方政府系統，由村里幹事、社區照顧關懷據點志工及受訓人員共同執行。調查結果將作為後續服務依據：高風險長者可獲每日送餐與定期探視服務；若長輩與家屬同意，政府也會補助安裝警示設備或配發智慧手環，並設置「通報中心」即時回應緊急狀況。

社家署代理署長周道則君指出，全台目前估有約70萬名獨居長者。隨人口老化加劇，政府將同步建立完整的「獨老服務網」，串聯關懷問安、送餐及經濟協助等資源，讓長輩能安全、安心地在地老化。

