全台首座九九峰氦氣球樂園的核心設施組裝充氣完成

全台首座九九峰氦氣球樂園的核心設施組裝充氣完成每次可搭乘三十人（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

歷經三年催生斥資八千萬元施設的九九峰氦氣球樂園的核心設施，為全臺首座繫留式氦氣球觀光體驗設施，園區引進由法國專業氦氣球製造商所設計與製作的最新型繫留式氦氣球，搭配專用主機設備與多重安全控制系統，以繫留方式進行升降操作；球體規模達六千立方公尺，為亞洲第三顆，動用逾四十名人力，組裝費時約七小時，並於二十九日完成氦氣充填後隨即辦理升空測試完成測試報告，預計二月十一日正式啟用一天可供六百人體驗。

縣府觀光處長陳志賢指出，縣府經過三年多的催生，終於完成氦氣球風速穩定情況下每次可搭乘最多三十人，並可升至最高三百公尺高空，讓乘客在穩定、安全的條件下，從空中俯瞰九九峰周邊的山巒線條、綠意景觀與遼闊視野；隨著高度變化，地面景觀的層次與視野範圍也隨之轉換，為遊客帶來不同於地面行走的觀賞體驗；相較於自由飛行形式，繫留式氦氣球透過固定纜繩與地面主機控制升降高度，使高空觀景體驗能在可控條件下進行，適合作為設置於自然景觀區域並長期營運的觀光體驗型設施。

目前完成組裝氦氣球機電控制室、飛行平台及絞鍊等地面設施，於二十八日組裝球體、當日晚上七點開始進行氦氣充填；動用逾四十名人力，組裝費時約七小時，並於完成氦氣充填後隨即辦理升空測試完成測試報告；縣府排定於二月二日邀集建築、土木、消防、機電、觀光遊憩與本府消防局、建設處等相關專家及單位辦理履勘作業，將於完成履勘確認氦氣球相關設施安全後，核發於經營者使用證照，預定二月十一日開放啟用，二月十二至十四日三天開放給南投縣民體驗。