全台首座二氧化碳主題觀光工廠 冷研碳索館打造永續教育與親子科學新據點
產業中心/綜合報導
在永續旅遊與環境教育成為主流的當下，全台首座以二氧化碳為主題的觀光工廠「冷研碳索館」，以創新體驗結合在地文化，成為嘉義旅遊新亮點。冷研碳索館不僅通過「環境教育設施場所認證」，更以科學互動、美感體驗與親子共學為核心，推動低碳永續與生活應用教育。
冷研碳索館由冷研科技打造，以乾冰為主要媒介，設計出兼具知識與趣味的體驗空間。從視覺震撼的「乾冰瀑布」、會吐泡泡的夢幻「泡泡樹」，到親手製作的「漸層氣泡飲」與「雪刷漁夫帽DIY」，讓遊客在遊戲與驚嘆中理解二氧化碳的循環、特性與應用。
冷研碳索館更結合地方創生與MIT研發能量，自主開發氣泡水機，推廣減塑行動與低碳生活概念。透過導覽解說與沉浸式互動教學，讓親子、校園團體與企業皆能在寓教於樂中實踐永續認知。
館內以「科學 × 美感 × 永續」為核心主軸，串聯產業故事、環境議題與在地特色，不僅提升嘉義旅遊新意象，也成為國內少數兼具教育與觀光價值的場域。冷研碳索館表示，未來將持續拓展環教課程與在地合作，推動碳循環知識向生活延伸，打造台灣永續觀光的示範據點。
更多資訊可搜尋「冷研碳索館」粉絲專頁
https://www.facebook.com/CO2tour/
其他人也在看
張麗善怒轟中央「防疫不能被46萬頭豬綁架」 籲速禁廚餘養豬、轉危為機推循環經濟
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對非洲豬瘟威脅再起，縣長張麗善今(30)日於縣議會答詢時強烈呼籲中央政府，應互傳媒 ・ 16 小時前
沒公德心! 嬰兒尿布.嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸
社會中心／洪巧璇、張智凱 台北報導把嬰兒尿布還有嘔吐物丟在店門口，真的太沒公德心！台北市西門町商圈就有業者PO文表示，有遊客在店門前，幫嬰兒換尿布、清嘔吐物，結果卻將這些垃圾留在騎樓，讓店家家最氣的是，明明門口就有垃圾桶，遊客不拿去丟，反而還要店家幫忙善後。店家門口前，一家人推著嬰兒車，忙著幫小孩子換尿布、清理嘔吐物，但沒多久，人走了，卻把垃圾留在門口，店家看到這景象，真的好生氣。門口滿地都是散發嘔吐味的衛生紙，甚至連嬰兒尿布上的排泄物，也被扔在地上，業者只能摸摸鼻子，幫遊客善後，因為如果不馬上清理惡臭，店家生意也會受到影響。事發在台北市西門町商圈店家Po文，明明門口外就有垃圾桶，遊客卻還是將孩子的穢物，全部丟在騎樓，業者氣得表示，垃圾是要等誰來處理，認為這樣的行為，真的很沒品。沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品民視記者洪巧璇：「為了方便民眾丟垃圾，也避免垃圾被隨手一扔，因此只要走個幾步路，後方其實還有另外一個垃圾桶，可以讓民眾丟垃圾，在西門町商圈要找到垃圾桶，其實並不難。」遊客：「跟旁邊一樣啊有垃圾桶，有垃圾桶了還是丟在路上，我覺得這樣的做法很不好，明明就有垃圾桶，西門町垃圾桶其實是夠的，如果跟東區啊跟其他地方比的話，其實這邊垃圾桶還滿多的。」外籍遊客：「垃圾桶很少很難找，有時候我們手上拎著一個垃圾想要扔，都很難找到垃圾桶，如果垃圾桶是多的話，他們就會丟在垃圾桶不會隨便丟。」沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品不管怎樣，自己的垃圾就要自己帶走，西門町觀光熱區丟人現眼，也讓台灣形象受損。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品 更多民視新聞報導無執照隔空幫豬看診？王姓獸醫佐已回國 台中地檢署：訊畢已諭知請回淡海輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警循線逮犯嫌送辦碧潭誘2女溺斃！夫稱100分、小姑讚溫柔 陸配淚灑法庭惹眾鼻酸民視影音 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 2 小時前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 2 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》激勵士氣！Roberts與金慧成跑壘對決 繞過二壘後竟頭朝下摔倒
洛杉磯道奇今天到多倫多練習備戰世界大賽第6戰。總教練Dave Roberts與金慧成上演「跑壘對決」，繞過二壘後竟頭朝下摔倒。TSNA ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 20 小時前