全台首座南投氦氣球樂園2/11起試營運 縣民優先免費體驗
縣府26日召開1月份第2次縣務會議，會中觀光處報告有關草屯九九峰氦氣球遊憩園區的最新籌辦進度，目前正加緊安裝建置辦理試運轉檢測安全及審查作業，預計1月28日進行氦氣球升空測試。縣長許淑華表示，全國首座的九九峰氦氣球園區即將在今年農曆春節期間，結合燈會等年節系列活動正式對外亮相啟用，歡迎全國民眾新春期間走訪南投，體驗全新景點。
許縣長表示，九九峰氦氣球園區預計自2月11日試營運，縣府將於2月12日至2月14日3天，開放南投縣民及草屯鎮居民採線上預約方式免費入園搶先體驗；預約採分時段入場，名額有限，其中草屯鎮居民提供1,000個名額、南投縣民提供700個名額，3天合計開放1,700個名額，讓縣民能優先感受新景點魅力；至於後續正式營運的入園票價與相關優惠措施，縣府會在2月4日南投燈會記者會中正式對外說明，完整報告相關活動內容與春節旅遊亮點。
許縣長表示，春節期間南投燈會熱鬧可期，今年適逢馬年，加上南投曾於12年前承辦臺灣燈會的經驗，今年在主燈規劃上將呈現「雙主燈」亮點，展演內容更增添多元創新元素，期盼帶動人潮再創新高。
許縣長指出，去年南投燈會吸引約550萬人次，今年除燈會活動持續升級外，九九峰氦氣球樂園開園也可望形成新的觀光動能，加上台14線沿線串聯國姓熱門景點「橋聳雲天」等綠色遊憩路線，以及在地咖啡與水果等特色產業推廣活動，期待春節連假提供全國民眾更豐富多元的旅遊選擇，歡迎大家走春到南投、感受在地年節新魅力。
