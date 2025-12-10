全台首座宮脇森林停車場示範場域落腳台南新化，推動永續轉型接軌國際趨勢

位於台南市新化區新化林場對面，一處原為大面積硬鋪面的停車空間，於 12 月 7 日正式啟用為全台首座「宮脇森林停車場」。本計畫由台灣小森林推廣協會（Taiwan Tiny Forest Association, TTFA）主辦、一野森林社會企業協辦，並獲農業部林業及自然保育署（下稱林保署）經費補助。團隊依宮脇式造林法，在停車格與行車動線間栽植 27 種、共450株台灣原生樹種，在保留必要停車機能前提下，破除部分柏油鋪面，「還地於森林」，讓原本硬梆梆的停車場，轉化為兼具減碳、遮蔭、降溫、氣候韌性與生態棲地功能的森林停車場。

廣告 廣告

宮脇森林（Miyawaki Method）源自日本植被生態學者宮脇昭（Akira Miyawaki），以較少被大眾認識的「潛在自然植被」（Potential Natural Vegetation, PNV）為基礎，強調「以原生樹種重建原生森林」，目標是恢復對當地而言最穩定、最具韌性的森林型態。實務上，透過環境因子觀察、在地森林植群調查、具良好根系的原生樹苗收集、土壤改良與樹種配置設計，再搭配至少三年撫育管理，讓土地在約十年內長成結構接近百年森林的多層次樹冠，並恢復遠高於一般綠地的生物多樣性。

由於宮脇森林可應用於各種尺度的畸零地、邊角地與閒置空間，「less concrete more forest」逐漸成為國際城市更新的關鍵精神。近年來，Tiny Forest、Micro Forest、Mini Forest 等概念已在英國、荷蘭、印度、義大利、新加坡、巴基斯坦、美國等地擴散，並獲聯合國 G20 正式承認為快速修復退化土地的自然解方（Nature-based Solutions）。

長期以來，都市開發以水泥與柏油取代森林綠地，不僅加劇「熱島效應」，也阻隔雨水入滲、削弱地下水涵養，增加乾旱與淹水風險；許多公園綠地的樹種選擇與設計，也往往缺乏生態功能與氣候調適力，使人們的日常生活與真正的自然愈行愈遠。

在林保署經費補助下，台灣小森林推廣協會選擇以停車場作為示範場域，與一野森林社會企業合作導入宮脇造林法，實踐「less concrete more forest」的永續理念。植樹當天，由完成培訓課程的 Forest Young Makers 擔任分組小隊長，並邀請在地里民共同參與，親手種下台灣原生樹，讓居民在一次次停車、上下車的日常裡，與森林重新建立連結。

在氣候變遷壓力不斷升高的今天，都市綠化已不只是視覺點綴，而是關係城市安全與韌性的關鍵基礎建設。這座宮脇森林停車場希望將森林成為城市基礎建設的概念具體呈現示範，像停車場這類看似只能「畫線」的硬鋪面空間，其實也能長出多層次森林，成為支撐城市強韌化與生態復育的重要節點。

此示範基地同時呼應聯合國永續發展目標（SDGs）及《生物多樣性公約》（CBD）倡議的「以自然為本解方」（Nature-based Solutions）。透過小面積、可複製、可在城鄉各類土地推廣的宮脇森林，逐步提升城市氣候調適力，並為生物多樣性編織新的棲地網絡，讓一格格停車位，成為連結人與森林、地方與地球未來的起點。