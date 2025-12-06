全台首座海底電纜廠落成 2027正式量產供貨

耗時兩年、投資180億，占地7萬多坪的廠房位在高雄洲際商港內，華新能源電纜系統攜手全球第3大海纜廠之一的丹麥NKT集團，打造全台首座海底電纜廠正式啟用。

華新能源電纜系統董事長焦佑倫表示，「我們土地這麼小，但是海洋也是我們的領地，我們要在自己的土地上，用自己的技術與資源，建設屬於自己的能源。」

目前台灣離岸風場的海纜，大多由國外採購，而海纜是將風機電力輸送至陸地電力系統關鍵設施，華纜系統同步啟用專用碼頭，港廠合一，能縮短供應鏈時程。

高雄市長陳其邁指出，「13公尺水深的碼頭都蓋好了，未來在這裡就可以直接出海，連結東亞甚至是全球的市場。」

總統府資政沈榮津則說：「讓我們2050淨零減碳來達標，最重要是讓在座諸位產業界，有綠電可以買來符合RE100，然後我們的產品來外銷。」

供應國內能源自主以外，放眼國際市場，國產海底電纜廠預計2026年完成國際產品認證，2027年正式量產供貨。