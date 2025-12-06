全台首座海底電纜廠開幕 創造逾400個就業機會

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣港務公司與華新麗華今天舉辦「華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用典禮」，華新麗華與其他業者合資，打造全台首座海底電纜生產工廠，投資逾130億元，創造逾400個就業機會。

台灣港務公司發布新聞稿表示，華新麗華公司在民國111年進駐洲際一期A6-A場域，並與全球前3大丹麥NKT HV Cables AB集團合作，在高雄港合資設立華新能源電纜系統股份有限公司，打造全台首座海底電纜生產工廠。

這起投資案，總開發面積約20公頃，投資逾新台幣130億元，將可創造400個以上就業機會，同時也為南台灣的生產技術升級、產業聚落與區域經濟帶來顯著助益。

隨著國內離岸風場持續推動，台灣港群從台中港的風機零組件製造基地及預組裝基地，到台北港水下基礎製造基地，再到安平港的水下基礎備援儲轉用地。

港務公司表示，現在高雄港也加入成為離岸風電國產化供應鏈重要的一環，除了水下基礎製造外，也成為全台首座海底電纜廠生產及輸出的唯一基地。

今天也是高雄港A6-A碼頭啟用典禮，港務公司董事長周永暉指出，在行政院與交通部的政策支持下，港務公司投入逾30億元辦理高雄港A6重件碼頭護岸及新生地填築工程，陸續填築約8公頃新生地，並將碼頭長度由原330公尺延長至421公尺，船席水深約13公尺，碼頭荷重可達每平方公尺30噸。

周永暉提到，港務公司在未來5年編列超過190億元，全力投入高雄港建設，同時在高雄市長大力支持下，港務公司將與高雄市政府攜手合作，共同帶動港市蓬勃發展。

隨著離岸風電產業的蓬勃發展，高雄港洲際一期A6區為支援國內及亞太區域風場的重要基地。港務公司期許，以洲際一期A6-A產官合作成功案例，攜手華新麗華公司為台灣能源轉型貢獻一份心力，並共同樹立綠能永續發展的里程碑。（編輯：張雅淨）1141206