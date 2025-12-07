全台首座海纜廠啟用！ 華新焦佑倫：AI就是能源競賽

全台首座海底電纜生產工廠於高雄洲際商港正式啟用。（圖／華新提供）

全台首座海底電纜生產工廠6日於高雄洲際商港正式啟用，結合高度50公尺塔樓與230公尺專用碼頭，被視為台灣離岸風電供應鏈成形的里程碑。

離岸風電成本攀升，如何縮小成本成為產業課題。華新（1605）董事長焦佑倫表示，過去台灣離岸風場仰賴進口海纜，價格與交期受制於國外，如今自主生產，不僅能支撐國內風場，更有望外銷。

華新能源與丹麥海纜大廠NKT合作斥資近180億元在高雄洲際商港打造此座海纜廠，占地7萬多坪、基地長達1公里，可讓海纜以直線方式完成生產並直接從A6-A碼頭裝船出港。

焦佑倫強調「AI競賽就是能源競賽」，電力需求暴增下，綠能、核能、氣電皆屬好電，關鍵在於確保穩定供應。風電在全球能源供應鏈緊縮時，國內反而展現更快的建置速度，成為台灣最具優勢的能源選項。

陳其邁表示，海纜廠成功啟用，不只代表高雄能源產業再往前一步，也展現市府與中央2年內完成行政協調與建設的效率。高雄將持續提供最完整的產業支援，讓台灣在全球能源競爭中「站穩腳步，不受制於人」。

