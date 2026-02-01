全台首座無人機主燈！2026台灣燈會「未來方舟」降落嘉義

2026台灣燈會將嘉義縣舉行，其中「生命之源」燈區將打造全台首座超大型「農業無人機」意象主燈「未來方舟」。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

2026台灣燈會即將在嘉義縣登場，為展現嘉義縣轉型成為「農工科技大縣」的決心，「生命之源」燈區將打造全台首座超大型「農業無人機」意象主燈「未來方舟」，融合科幻視覺與風力發電技術的巨型藝術裝置，將廣為人知的農業利器無人機「藝術化」，化身降落嘉南平原的科技方舟。

縣府農業處指出，過去農民在烈日下噴藥、施肥或播種，一公頃農地往往需要兩小時的高強度體力作業，如今，透過搭載AI技術的農用無人機，僅需20分鐘即可輕鬆完成，效率大幅提升6倍，而「未來方舟」4座巨型旋槳支腳，象徵嘉義引以為傲的農、林、漁、牧四大產業，守護土地的生產、生活與生態。

「未來方舟」將無人機旋槳轉化為可實際運轉的垂直軸風力裝置，微風即能帶動發電。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

「未來方舟」由藝術家黃文淵與布袋鎮風力發電職人李泳宗跨界合作，作品將無人機旋槳轉化為可實際運轉的垂直軸風力裝置，微風即能帶動發電，讓作品成為以自身能源點亮的永續裝置，白天，幻彩膜折射陽光，隨視角流轉虹彩光澤；夜晚，智慧LED隨旋槳律動明滅，彷彿整座方舟在夜空中呼吸，在夜幕下綻放出科技感十足的星芒。

除了吸睛的中央主燈，「生命之源」燈區內還設置了9座大型互動副燈，這些作品由蕭聖健、鄭元東、陳立鼎3位藝術大師聯手規畫，分別以生命最純粹的三大元素——「陽光、空氣、水」為題，農業處強調，這三大元素不僅是生命的根本，更是智慧農業監測數據中最關鍵的指標。

農業處表示，9座大型互動副燈皆配置靈敏的感應裝置，民眾只需駐足揮手，原本靜謐的光藝便會瞬間甦醒，這種「感知、條件、回饋」的互動邏輯，完美呼應了智慧農業的感測器原理，讓民眾在玩樂中體會科技如何輔助農業生產。

為了營造完整沉浸體驗，燈區特別打造象徵嘉義「山海原」意象的「金黃稻穗燈海」、「竹藝花火燈海」與「波光粼粼燈海」交織閃耀，層層光影鋪展如夢似幻，無論白天或夜晚皆呈現截然不同的視覺風貌，處處都是取景構圖的最佳角度，必將成為遊客爭相駐足拍照、分享社群的亮點場域。

另外，燈會期間正值植樹節，林業及自然保育署嘉義分署將於3月4日下午3點在特色市集攤位贈送樹苗，民眾持2張115年1至3月紙本發票即可兌換1株。

嘉義縣政府誠摯邀請全國民眾，3月3日至3月15日來「嘉」，共同見證這場「從產地到未來」的光影盛會。

