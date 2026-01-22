「全台首座運動捷運宅」高捷 O9 聯開案簽約 運動生活零距離

高捷O9聯開案A基地位置。（圖：聯上實業提供）

高雄捷運軌道經濟再進化！高雄市政府今（22）日正式與聯上實業、美力營造簽署捷運橘線 O9 苓雅運動園區站 A 基地土地開發案。高雄市副市長林欽榮在典禮上強調，本案將啟動強大的「節點經濟」，透過 65 億元的資金挹注，興建地上 22 層的複合式建築，並以立體空橋串連「Kaohsiung Highline」運動公園，打造全台首座結合「運動、居住、生活」於一體的運動捷運生活圈。

高雄市政府與聯上實業、美力營造簽約。（圖：郭子琳攝）

林欽榮副市長指出，O9 案位於高雄「運動城市」政策的核心區位，透過「節點經濟」的開發模式，捷運站將轉型為帶動區域發展的引擎。市府已將中正體育場成功改造為「Kaohsiung Highline」複合型運動公園，將歷史看台化為 600 公尺長的環形高架散步道；而未來的「運動捷運宅」將透過立體連通系統與之對接，讓市民下車即走入公園，實踐以捷運站為中心的智慧健康生活圈。

東高雄都市空間布局與轉型，高雄樂活新門戶。（圖：聯上實業提供）

規劃團隊以「運動 i 高雄」為主題，將在低樓層設置大型健身中心、體育用品商店及咖啡酒吧。捷運工程局局長吳嘉昌強調，本案不僅提升區域運動環境，更貼心規劃了 200 坪的公共托育空間及親子館。這種「下樓即運動、出門有公托」的機能設計，不僅滿足年輕家庭的需求，更將 O9 站周邊形塑為高雄最具代表性的運動休閒創意街區。

這項開發案預計將挹注 30 億元經費於捷運建設。隨著 A 基地與周邊中正少棒場、羽球場的整合，O9 站將不再只是交通轉運點，而是透過「節點經濟」整合了專業運動場域與高品質居住機能，讓運動成為高雄人生活中密不可分的一部分，全面提升苓雅區的生活品質與城市競爭力。（郭子琳報導）